Residências Regionais do DER recebem serviço de sanitização para prevenir propagação da Covid-19 em Rondônia

Mesmo diante da pandemia e do isolamento social alguns serviços continuam mantidos e não podem parar. A pavimentação de rodovias estaduais e os trabalhos da operação tapa-buracos encaixam-se neste contexto. Por este motivo, desde a publicação do Decreto de Calamidade Pública, o Governo de Rondônia está realizando ações de sanitização nas Residências Regionais do Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura (DER) com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 entre servidores e operários.

"Uma vez por semana as instalações das Residências Regionais como, por exemplo, o refeitório, parte da mecânica e o estacionamento de veículos passam pelo processo de higienização e eliminação de agentes causadores de infecções”, descreveu a residente regional de Porto Velho, Eliza Eliz Henz.

As equipes estão reduzidas, mas os trabalhos continuam, sendo a sanitização dos ambientes um fator indispensável

para combate o coronavírus. "Um caminhão pipa carregado com água sanitária vai até as regionais e realiza a limpeza. Há, também, de forma manual, a desinfecção com hipoclorito de sódio", diz Eliza.

INSUMOS

No dia 24 de abril o DER distribuiu álcool em gel e máscaras para as 14 regionais, quatro Usinas de Asfalto, Gerência de Transporte e para a sede do Departamento no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.

A ação cumpriu mais uma determinação do governador Marcos Rocha para garantir a proteção individual dos que estão na linha de frente dos serviços.