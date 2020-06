Já pensou em pintar as unhas com sombra? Truque viraliza na web

Um truque que usa maquiagem para pintar as unhas em menos de 5 minutos tem feito sucesso no TikTok. A ideia é de Fernanda Martinez, e ela usa sombra para colorir as unhas.



Reprodução/TikTok/@femartineez Fernanda Martinez mostra como estavam e como ficaras unhas pintadas com sombra

Fernanda explica que a melhor escolha para o processo de pintar as unhas com sombra é apostar em uma make cintilante. Nas imagens ela escolhe um tom de rosa.

O processo é muito simples. Basta passar a sombra em todas as unhas - nem precisa se importar em sujar a cutícula ou a ponta dos dedos - e finalizar com um extra brilho. Depois que o produto secar, lave bem as mãos e pronto, unhas pintadas!





O truque já soma mais de 70 mil curtidas na rede social.