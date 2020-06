Casamento duplo: irmãs e gêmeos dizem "sim" na mesma cerimônia

Irmãs que namoram irmãos já é algo um pouco incomum. Se os irmãos forem gêmeos, a história fica um pouco mais peculiar. E se todos decidem fazer um casamento duplo?



Reprodução/Milya van Heerden/All About Photography À esquerda, Clement e Roshe, à direita Clint e Olivia, oficializando as suas uniões

Essa é a história das irmãs Olivia e Roshe e dos gêmeos Clint e Clement, que viram o casamento duplo virar notícia em tabloides internacionais.

Tudo começou quando Olivia apresentou Clement, irmão gêmeo do seu namorado Clint, para a sua irmã, Roshe. E apesar das simularidades entre os gêmeos, Roshe percebeu na hora que havia algo diferente em Clement.

Em pouco tempo, Roshe e Clement se apaixonaram, e logo as duas irmãs estavam namorando os dois irmãos gêmeos. A partir daí, foi mais um passo até decidirem fazer um casamento juntos.

Reprodução/Milya van Heerden/All About Photography Nem todos estranharam quando Roshe começou a namorar o irmão gêmeo da sua irmã

Roshe diz que a maioria das pessoas não ficou surpresa quando ela e Clement começaram a namorar. ''Nunca foi segredo nenhum que eu e minha irmã temos gostos bem parecidos, inclusive na hora de escolher namorados'', diz Roshe em entrevista ao portal britânico Metro. ''É como se tudo fosse para acontecer. Viramos irmãos que namoravam duas irmãs'', completa Clement.



Reprodução/Milya van Heerden/All About Photography A cerimônia dos dois casais contou com cerca de 100 convidados





Ideia do casamento duplo

''Nossa mãe sempre brincou que nós duas iríamos nos casar juntas'', comenta Olivia. Mas a brincadeira começou a virar realidade quando Clint pediu a mão de Olivia em casamento e, um mês depois, Clement propôs à Roshe.

''Estávamos conversando sobre o nosso casamento uma noite, e ficou bem claro que os nossos gostos, até para a cerimônia, eram muito parecidos'', conta Roshe. ''Já que as madrinhas e os padrinhos seriam os mesmos, a decisão veio de forma natural'', continua.

Reprodução/Milya van Heerden/All About Photography A escolha dos preparatórios do casamento foi muito mais tranquila do que você pode pensar

Organizar todo o casamento também foi simples, segundo as irmãs. ''Após decidirmos onde seria o casamento, Clint, que é um chef de cozinha, e Olivia ficaram encarregados de escolher as refeições, desde os aperitivos até as sobremesas e bebidas que seriam servidas'', conta Roshe. ''Clement é um fotógrafo, então ele decidiu a escolha do fotógrafo, da equipe de filmagem e do DJ. Por fim, a decoração do casamento ficou na mão de um decorador'', explica.

O dia do "sim"

Os casais celebraram as suas uniões no dia 29 de fevereiro desse ano. ''100 pessoas foram convidadas no nosso casamento mágico. Eu e meu marido fomos os primeiros a entrar na igreja, já minha irmã e seu marido foram os primeiros a sair. Foi um dia muito especial'', lembra Roshe.

Apesar dos dois casais terem amado a cerimônia de casamento duplo , eles admitem que a ideia não é para qualquer um. ''Existem prós e contras de um casamento duplo. Tivemos sorte em por ter gostos parecidos e não nos importarmos em dividir os holofotes'', diz Roshe.

''Se a ideia for fazer um casamento duplo, a comunicação entre os dois casais deve ser essencial na hora de planejar a cerimônia'', aconselha Olivia.