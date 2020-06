Mãe de Neymar briga com namorado e ambulância precisa ser chamada

Uma grande confusão agitou a noite no litoral paulista. Segundo o colunista Leo Dias, a mãe de Neymar , Nadine, teria tido uma briga feia com o namorado, Tiago Ramos, com direito a gritos e vidros quebrados. A situação foi tão complicada que foi preciso chamar uma ambulância para socorrer o jovem.

Reprodução/Instagram Nadine e Tiago Ramos teriam brigado feio no litoral paulista





De acordo com a nota, os vizinhos contaram que Tiago Ramos ficou muito agressivo, quebrando muitos vidros e se ferindo no braço. Após a chegada do socorro, Nadine teria acompanhado a ambulância de carro atrás do namorado.

Em nota, a assessoria de Nadine negou que tenha acontecido uma briga e tratou o episódio como um acidente doméstico. Confira:

"A Dona Nadine está super bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e a Dona Nadine por precaução achou melhor chamar a ambulância. Mas estão bem. Tá tudo bem."