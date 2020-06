Angélica usa ioga para se sentir bem; inspire-se e veja como cuidar de você

Angelica usou o Instagram essa semana para compartilhar um hábito que, segundo ela, está a ajudando a buscar uma sensação de paz e plenitude nesses tempos de isolamento: fazer ioga .



Reprodução/Instagram/@angelicaksy Angélica compartilhou no Instagram que a ioga tem a ajudado nesses tempos de isolamento





Na postagem, a apresentadora mostra uma série de fotos praticando ioga em casa sob a ajuda virtual de seu professor.

Reforçando a mensagem de Angélica , a professora de ioga e youtuber Priscilla Leite afirma que a atividade ajuda a relaxar e combater o estresse e a ansiedade e ainda traz uma série de benefícios para o organismo.

"As posturas de ioga ajudam a estimular os órgãos a acelerar a sua função. Em particular, o sistema digestivo, bem como o sistema respiratório são as duas áreas principais do corpo em que podemos focar na prática de ioga, especialmente para melhorar a imunidade", detalha Priscilla.

Para quem quer começar a fazer ioga em casa, a professora destaca 5 posturas de ioga para relaxar e para cuidar mais de si nesse momento.

1. Postura da criança

Divulgação Postura da criança alonga costas e quadril

Como fazer: abra os joelhos a uma distância maior que a dos quadris e sente-se sobre os calcanhares. Caminhe com as mãos para frente até onde conseguir e, se possível, enconste a testa no chão. O movimento ajudará a alongar costas e quadris.

Benefícios: a postura é aliada no equilíbrio do sistema nervoso e ajuda a relaxar e desacelerar. A ideia é usar o momento para se conectar com sua respiração.

2. Postura do cachorro olhando para baixo

Divulgação Fluxo sanguíneo é favorecido nesta postura

Como fazer: apoie mãos e pés no chão e forme um V com o corpo. Pode manter os joelhos flexionados para conseguir alongar as costas. Lembre-se de bem os dedos das mãos no solo.

Benefícios: Também uma postura que atua no sistema nervoso , além de auxiliar a circulação do sangue e contribuir para melhorar a imunidade .

3. Torção deitada



Divulgação É importante sempre começar essa postura levando os joelhos para o lado direito

Deitada com as costas no solo, abrace os dois joelhos e balance-os de um lado para o outro. Depois, leve os dois joelhos para a sua direita, fazendo a torção corpo. Solte o ar ao descer os joelhos. Se quiser, estique a perna, como na imagem acima. Fique nessa posição por um minuto e, depois, inverta o lado.

Benefícios: "Essa postura é excelente para as costas e também para a digestão", diz Priscilla. Atenção! Comece sempre pela direita, que é a direção do intestino.

4. Postura do arado

Divulgação Essa é mais uma postura de ioga que traz benefícios para o sistema circulatório

Como fazer: quem está começando na ioga pode levantar os pés em direção ao teto ou até usar uma parede como apoio. Se conseguir, levante os quadris e use os braços como apoio, mantendo as pernas esticadas.

Benefícios: "Essa é uma excelente postura, em que o fluxo de sangue é revertido dos pés em direção aos órgãos internos", comenta a professora criadora do Canal Pri Leite Yoga e da Plataforma Girassol Yoga.

5. Postura do peixe

Divulgação De acordo com Priscilla, essa postura ajuda a respirar melhor

Como fazer: primeiro deite-se e coloque as mãos embaixo do quadril. Estique pernas e pés. Em seguida, tente elevar o peito e encostar o topo da cabeça no chão. A postura ajuda a alongar pescoço e peitoral.

Benefícios: segundo Priscilla, a postura é ótima para quem tem alguma dificuldade para respirar.