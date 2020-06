Live da "Caneta Azul" tem mais audiência que Claudinha e Paula Fernandes

A live do cantor Manoel Gomes, dono do hit de 2019 "Caneta Azul", passou de 1,5 milhão de views no YouTube no domingo (31). O feito superou lives de cantoras famosas como Claudia Leitte e Paula Fernandes.



YouTube Live da "Caneta Azul" supera público de Cláudia Leitte





































A "Live Saudade" de Claudinha no dia 23 de maio teve pouco mais de 1,2 milhão de views no YouTube, enquanto Paula Fernandes amargou números abaixo do milhão.

Diante do sucesso, a voz de "Caneta Azul" agradeceu aos fãs. "Tô muito feliz. Obrigado a todos que ajudaram", disse em vídeo no YouTube postado após o show.