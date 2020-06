Mulher flagra jacarés brigando na porta da sua casa, veja o vídeo

Facebook/Reprodução Vídeo dos animais brigando já viralizou na web







Uma mulher, a caminho de tomar seu café-da-manhã, foi surpreendida com pancadas na porta da frente da sua casa causadas por dois jacarés que estavam brigando. O inusitado embate reptliano aconteceu na Flórida, EUA.

O vídeo do encontro surpreendente foi postado no Facebook por Susan Geshel, dona da casa. Quando viu os répteis pela primeira vez, antes das sete da manhã, Susan disse ao site The Fort Myers News-Press que um dos jacarés estava com o focinho preso na porta da frente. O outro estava parado a uma distância com a boca aberta.





O vídeo mostra Susan chamando seu marido, quando um dos jacarés morde o outro e o empurra contra a parede, enquanto se afasta da casa.

"Eles fizeram uma bagunça na porta da frente", disse Susan, que nunca viu jacarés em sua propriedade. Após cerca de 20 minutos em sua casa, um dos jacarés atravessou a rua até a casa de um vizinho, enquanto o outro desapareceu da área e poderia ter ido para um lago próximo, acrescentou ela.

A porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Animais Selvagens da Flórida, Melody Kilborn, disse que os jacarés estavam reagindo daquela forma por estar em um espaço confinado.

Ainda segundo Melody, os animais são mais visíveis quando o tempo está quente, e também tendem a acasalar entre os meses de maio e junho.