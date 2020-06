Testes rápidos e medicamentos reforçam força-tarefa do governo do Estado em São Miguel do Guaporé

.

Governo de Rondônia destacou durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta segunda-feira (2), o combate ao coronavírus no município de São Miguel do Guaporé, por meio da equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), que auxiliam o controle da Covid-19.

O secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, esteve na cidade, na segunda-feira (1), acompanhado do gestor do município, parlamentares e integrantes da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBM-RO) e ressaltou a importância de unir esforços contra essa doença.

‘‘Nós temos que juntar forças, pois esse vírus não é brincadeira, mata muita gente, mas juntos seremos mais fortes. E assim como estamos fazendo em Guajará-Mirim, também estamos socorrendo as famílias de São Miguel do Guaporé. Entregamos hidroxicloroquina e testes rápidos para essa população que está necessitando da nossa ajuda nesse momento’’, disse.

Em São Miguel do Guaporé, a equipe de saúde também acompanhou o monitoramento das pessoas em barreira sanitária. ‘‘Esse trabalho é extremamente importante, pois é uma busca ativa por casos suspeitos e confirmados de coronavírus. É um trabalho intenso de prevenção à Covid-19’’, disse Fernando Máximo, parabenizando todos os profissionais envolvidos na missão.

De acordo com o relatório do Sistema de Comendo de Incidentes - Covid-19 de segunda-feira (1), São Miguel do Guaporé é o município com maior incidência de casos por habitantes, seguido de Porto Velho e Guajará-Mirim. ‘‘A equipe está em São Miguel para orientar nos fluxos e atendimentos. Eu também fiz uma palestra com os servidores da saúde orientando sobre exames, uso de medicamentos, conforme resultado de exames, e quanto às demais necessidades, para ajudar o município no enfrentamento dessa doença’’, concluiu.

