Aplicativo Melhor Hora mostra níveis de ocupação de farmácias e supermercados em Rondônia

Desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), o aplicativo Melhor Hora promete facilitar e proteger a vida das pessoas que precisam sair para realizar compras, apresentando os estabelecimentos e seus respectivos níveis de ocupação, os horários de maior e menor movimento, para determinar o melhor momento para realizar essas atividades.

Com acesso livre desde dia 25 de maio, segundo informou terça-feira (2) o secretário Luis Fernando Pereira da Silva, titular da Sefin, o aplicativo https://melhorhora.sefin.ro.gov.br/ tem uma função muito especial, e mostra, por exemplo, os horários de "pico" em farmácias e supermercados com a abrangência em todos os municípios do Estado de Rondônia, com a missão de orientar as pessoas para que evitem ir a esses estabelecimentos nos horários indicados de maior movimento.

Segundo o secretário, os consumidores devem se orientar pelas cores que a plataforma apresenta sobre o grau de ocupação de cada estabelecimento, partindo da cor azul (menor movimento), o melhor horário, até a cor vermelha, descrita como horário de pico, de maior movimento, que precisa ser evitado.

A iniciativa da Sefin visa exatamente estabelecer uma parceria com o cidadão, por meio de um canal de comunicação com ele, como mais uma alternativa para conter a pandemia do novo coronavírus, por meio da escolha adequada do momento de fazer compras, obedecendo os horários de menor fluxo de pessoas nas farmácias e supermercados, especialmente.

De acordo com a Sefin, a página do Melhor Hora foi desenvolvida em uma tecnologia PWA, que se ajusta perfeitamente ao celular, tanto no iOS como no Android. Para ser usado, basta acessar o site no celular, clicar nas opções e escolher adicionar página à tela inicial. Assim, cria-se um ícone no celular, equivalente a um aplicativo, que direciona o usuário diretamente à tela de consulta do Melhor Hora.

Luis Fernando disse que na Sefin todos estão envolvidos em fazer o melhor para o cidadão e para o Estado de Rondônia, obedecendo, por conseguinte, orientação do governador Marcos Rocha, para que tudo volte ao normal, com a melhoria das condições de saúde da população e dos níveis da produção econômica.

