Grupos de riscos serão testados para Covid-19 em 15 cidades da região de Ji-Paraná

Durante sete dias consecutivos, a partir de quarta-feira (3), pessoas inseridas nos grupos de riscos de 15 cidades da região Central serão testadas para Covid-19.

A testagem, gratuita, é uma medida do governo estadual, por meio da ação Mapeia Rondônia, que tem o objetivo de ampliar a capacidade de diagnóstico da doença em todas as regiões. Na região Central serão aplicados 14.745 testes, dos cem mil adquiridos pelo governo de Rondônia.

De 13 a 20 de junho, será realizada outra testagem em todas as cidades da região, conforme explicou o gerente regional de saúde local, Ivo da Silva. Só em Ji-Paraná serão utilizados 5.504 kits do teste rápido.

A testagem rápida é exclusiva aos indivíduos com os sintomas de Covid-19 há mais de sete dias consecutivos, como febre alta, tosse, dor de cabeça, diarreia, dor de garganta, falta de ar e cansaço.

Compõem os grupos de riscos as pessoas sintomáticas, as que apresentam os indicativos da doença e atuem na linha de frente das áreas da saúde e de segurança pública.

Funcionários do comércio e pessoas idosas e com condições de saúde pré-existentes (pressão alta, doenças cardíacas e/ou pulmonares, câncer ou diabetes), são consideradas do grupo de risco. Em Ji-Paraná, os idosos que vivem no Lar do Idoso também serão testados.

A ação acontece em Ji-Paraná em dois pontos: na Unidade Básica de Saúde Dom Bosco, no 1º Distrito, e na Unidade Básica de Saúde Nova Brasília, no 2º Distrito. "O chamamento do público-alvo está sendo conduzido pela secretaria municipal de saúde, porém, vamos acompanhar a testagem de perto", disse o gerente regional.

Para manter a ordem e garantir o trabalho de acordo com as orientações de distanciamento social e outras diretrizes sanitárias, um grupo de militares do Exército já está em Ji-Paraná. "É um apoio importante nesse momento para evitar aglomeração", ressalta Ivo da Silva.

A 1ª Gerência Regional de Saúde já distribuiu os kits de teste rápido a todas as secretarias de saúde dos 15 municípios, que são: Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anary, Machadinho e Costa Marques.