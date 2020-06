Volta de Gottino ao "Balanço Geral" deixa Geraldo Luís sem espaço na Record

A volta do jornalista Reinaldo Gottino ao ar já tem data. Na próxima segunda-feira (8), o apresentador volta ao comando do "Balanço Geral", em São Paulo, e deixa Geraldo Luís sem espaço na Record . Trazer o profissional de volta foi uma estratégia da emissora para alavancar a audiência, já que com o Gottino e Fabíola Reipert, a Record vencia a Globo na audiência todas as tardes.

Reprodução/Record Reinaldo Gottino fica no lugar de Geraldo Luís no "Balanço Geral"





Com a ida de Gottino para a CNN Brasil , Geraldo Luís foi quem assumiu o " Balanço Geral " e, consequentemente, perdeu seu programa dominical para Sabrina Sato. Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL , o problema é que com a pandemia a Globo conseguiu se consolidar, tirando o "Se Joga" do ar e ampliando o "Jornal Hoje".

A Record espera retomar a liderança com a volta de Gottino. Vale lembrar que, além da parte jornalística, o "Balanço Geral" conta com um quadro de fofoca chamado "Hora da Venenosa" e foi a parceria de Gottino e Fabíola Reipert que caiu no gosto do público. Geraldo Luís tentou fazer o mesmo, mas, conforme os números de audiência, não conseguiu.

Com a saída do "Balanço Geral", o jornalista ficou sem espaço e, de acordo com Flávio Ricco, o contrato dele termina em setembro, com chances de não ser renovado. Caso Geraldo Luís continue na emissora, uma opção que foi levantada pela Record no ano passado é que ele tenha um programa diário à noite para competir com o Ratinho, do SBT , mas, na época, ele não aceitou.