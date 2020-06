Famosos desenham selo para agradecer aos que ajudam durante pandemia

Reprodução Celebridades como Keira Knightley e o músico Ringo Starr participaram da campanha

Celebridades engajadas na causa do combate à pandemia de Covid-19, entre as quais a atriz Keira Knightley e ex-beatle Ringo Starr , desenvolveram um "selo" para agrecer pequenas atitudes que ajudam a reduzir os danos da nova doença.

A iniciativa partiu da capanha #PinYourThanks , que comercializa os selos - bottons em metal - por cinco euros. Todos os modelos incluem, além do design elaborado por cada artista, as palavras "heartfelt thanks", "agradecimentos sinceros", em inglês. O valor arrecadado com a venda dos objetos deve ser dedicado às instituições que auxiliam no controle da pandemia.

A campanha sugere que os bottons sejam entregues a um carteiro, entregador ou trabalhador de serviços essenciais, que seguem em exposição ao vírus para que as cidades continuem funcionando. Outra sugestão é que o selo seja um presente para vizinhos que se oferecem para ajudar idosos com as compras, por exemplo.