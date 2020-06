Cuidado: aplicativo para Android com mais de 100 milhões de usuários é espião

Unsplash/ROBIN WORRALL Mais de 100 milhões de celulares têm o aplicativo baixado





Um famoso editor de vídeos para celulares Android se mostrou ser, na verdade, um aplicativo espião, que invade celulares para coletar dados pessoais. As ações maliciosas do aplicativo VivaVideo foram descobertas pela companhia VPNpro. De acordo com a Google Play Store, mais de 100 milhões de dispositivos possuem o app baixado.



Segundo a VPNpro, o VivaVideo solicita diversas permissões para os usuários que são desnecessárias para o seu funcionamento enquanto editor de vídeos. Isso permite que os desenvolvedores do aplicativo tenham acesso a informações pessoais dos usuários.

Além disso, a aplicação vem com um trojan embutido, o que permite que hackers tenham acesso remoto malicioso aos smartphones.

Além do VivaVideo , a desenvolvedora QuVideo Inc. possui outros aplicativos na Play Store. São eles: VivaVideo PRO Video Editor HD, SlidePlus - Photo Slideshow Maker, Tempo - Music Video Editor with Effects, VivaCut - Pro Video Editor APP, VidStatus - Status Videos & Status Downloader. Embora as ações maliciosas não tenham sido encontradas nas demais aplicações da marca, é bom estar atento.

O VivaVideo também possui versão para iOS , mas as permissões são mais limitadas, impedindo esse tipo de ação espiã.