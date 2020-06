Mãe dá à luz em casa e transmite parto ao vivo no Instagram

No domingo (31), a empresária Emma Isaacs deu à luz seu sexto filho em casa. O bebê nasceu em uma piscina infantil no meio da sala, cercado por sua família em Los Angeles, Estados Unidos. O momento foi transmitido ao vivo no Instagram da mãe e reuniu seis mil espectadores.

Reprodução/Instagram Emma Isaacs, dos Estados Unidos, transmitiu o parto do seu sexto filho para seis mil pessoas no Instagram

Em uma publicação na rede social, ela conta que sempre quis fazer uma transmissão ao vivo do parto e não perderia essa oportunidade. "Quando meu último filho, Piper, nasceu, eu realmente queria transmitir o nascimento ao vivo, mas deixei a ideia de lado e me arrependi depois. Não quero cometer o mesmo erro novamente, então vou transmitir esse -- o que pode acontecer a qualquer momento a partir de agora", brincou.

"Eu tive cinco partos surpreendentes em casa e realmente espero que o sexto seja o mesmo", completou a publicação dizendo que provavelmente o parto aconteceria na noite de sábado (30) para domingo (31).

Algumas horas depois, Emma voltou para a rede social atualizando sobre as contrações e anunciando o momento do nascimento. "Vou entregar meu celular aos familiares que estão aqui comigo. Vamos começar compartilhando alguns stories e entraremos ao vivo quando acharmos melhor", disse.

"Estou me sentindo forte e pronta", acrescentou. Logo em seguida, uma transmissão ao vivo foi iniciada no Instagram de Emma. Ao lado de duas parteiras, dos filhos, marido e até cachorro, a empresária deu à luz um menino às 5 horas da manhã (horário local) com um público de milhares de pessoas.



Na segunda-feira (1), Emma voltou ao Instagram para agredecer todos que acompanharam o momento vivo por ela e atualizar sobre a saúde do recém-nascido.