Testes rápidos chegam à região do Café para ampliar o combate da Covid-19

Com a distribuição dos 100 mil testes rápidos para a detecção da Covid-19 entre os municípios rondonienses, a partir desta quarta-feira (3) tem início em todo o Estado a campanha Mapeia Rondônia. O objetivo do Governo de Rondônia é avançar na realização de testes e, desta forma, ampliar o combate e o controle da doença.

A 2ª Gerência Regional de Saúde em Cacoal iniciou a semana fazendo a distribuição dos testes nos seis municípios que compõe a região do Café, sendo eles Cacoal, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, Primavera de Rondônia e São Felipe D’Oeste.

Segundo o gerente regional de Saúde em Cacoal, Jair José da Rocha, após uma reunião com todos os municípios desta região, ficou acordado que cada município disponibilizará os testes em suas unidades básicas de saúde. A distribuição dos testes, juntos às secretarias municipais de saúde, faz parte das medidas de enfrentamento à Covid-19 e, nesta primeira etapa, 10 mil testes foram disponibilizados aos municípios da regional de Cacoal.

"A 2ª Gerência de Saúde realizou uma reunião com todas as coordenações da atenção básica dos municípios da região e a logística a ser utilizada nesta campanha, aqui na Região do Café, será através das unidades de saúde. Todos os municípios optaram por disponibilizar os testes nas unidades básicas, facilitando o acesso para a população que necessite fazer o teste", pontuou Jair José.

Vale ressaltar, conforme explicou o gerente regional de Saúde, que os testes têm efetividade apenas para àqueles pacientes que já apresentam sintomas nos últimos dias. "Estes testes serão utilizados em pacientes, com síndrome gripal, que estejam dentro do período adequado para testagem. Ou seja, que estejam apresentando sintomas nos últimos 5 a 7 dias. São estas pessoas que poderão ser submetidas aos testes, para garantir a efetividade dos resultados", destaca Jair José.

Os testes rápidos adquiridos pelo Governo de Rondônia detectam a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Estes anticorpos só são detectados pelo exame entre o 5º ou 7º dia do início da manifestação dos sintomas, quando eles já estão agindo no organismo. Após a realização dos testes, os resultados do exame saem em até 30 minutos.

"O município de Cacoal foi contemplado neste projeto do governo do Estado e, para nós, como município pólo de saúde, estes testes são extremamente importantes. Será uma ferramenta a mais no enfrentamento ao vírus. Nos auxilia muito no trabalho que a secretaria municipal vem fazendo para identificar os casos e, até mesmo, para deixar a população mais tranquila", relata a secretária municipal de Saúde de Cacoal, Célia Calado

