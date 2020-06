Horóscopo do dia: previsões para 2 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Continue a abrir espaço na vida para uma nova ideia, novos amigos ou novos lugares. É tempo de renovar e reciclar áreas de sua vida que estejam estagnadas. É importante também estar disposto a fazer algumas concessões, caso seja necessário. A Lua ingressa em Escorpião e desafia Saturno: cuidado com atitudes extremas, prefira olhar para si mesmo. O céu favorece correções, curas, profundidade de mergulhos nas questões que devem ser transformadas. O que deve ser modificado e o que deve ser preservado?

TOURO

O período traz potencial transformador, se estiver disposto a mergulhar em sua alma, deixar o orgulho de lado e rever padrões. Você pode eliminar de vez o que vai mal, o que acarreta prejuízos em sua vida pessoal ou profissional. A Lua ingressa em Escorpião: tudo se intensifica, vale escolher melhor suas companhias e os assuntos onde coloca sua energia. A estratégia é tomar iniciativas e ações mais intuitivas, expressar de forma consciente e saudável suas necessidades emocionais.

GÊMEOS

A Lua ingressa em Escorpião para ajudá-lo a pesquisar, investigar, descobrir respostas e obter diagnósticos. Procure interiorizar-se para absorver suas propriedades de cura e transformação. Se o momento é de estudo ou pesquisa, aproveite para aprofundamento. Você pode também avaliar o de quanto avançou até agora e estipular as próximas metas. Continue a organizar-se e priorizar assuntos, pois se atirar em todas as direções pode desperdiçar as novas possibilidades que se apresentam.

CÂNCER

É tempo de recolhimento, curas, revisões e aperfeiçoamentos. A Lua ingressa em Escorpião, favorecendo mergulhos mais profundos em sua alma. As ideias inspiradas, a meditação, a imaginação e os assuntos ligados à espiritualidade estão em destaque. No período da tarde, Lua e Saturno pedem cuidado com as críticas e reclamações. Aproveite para reservar momentos de introspecção, estar junto à natureza ou em silêncio, paz e tranquilidade. É bom lembrar: você segue em pleno final de um ciclo solar, procure respeitar seus limites energéticos.

LEÃO

A Lua cresce em Escorpião, favorecendo a coragem para investigações e transformações. Vênus ainda se desentende com Netuno, cuidado com enganos e ilusões. Melhor ganhar tempo para clarear dúvidas, antes de tomar grandes decisões. Busque diagnósticos, pesquise, encaminhe seus projetos com bons contatos. Vale ir mais fundo em tudo o que se propuser a fazer. Evite decisões apressadas e impulsivas, procure promover aprofundamentos e análises para que tudo funcione melhor.

VIRGEM

Procure movimentar-se para liberar a energia acumulada. Exercite o corpo, alongue-se, procure cultivar autoestima e tranquilidade. A Lua ingressa em Escorpião, Você pode mudar, libertar-se, deixar para trás assuntos que já não tem mais sentido. Mas ao mesmo tempo, procure valorizar suas conquistas, perceber a necessidade de dar continuidade aos assuntos que pedem perseverança. Ainda há risco de percepções distorcidas e enganos. Por isso é muito importante desacelerar para conectar-se com sua intuição.

LIBRA

Evite atritos com o sexo oposto, pois as emoções podem ficar exacerbadas. Com a Lua em Escorpião tudo se torna mais intenso e profundo. É melhor cultivar autonomia e independência para mudanças, reformulações, correções. É importante agora investir na intuição e na profundidade para compreender a si mesmo e os outros. Com Vênus em movimento retrógrado, continue a questionar-se, para que possa fortalecer sua autoestima. Aprofunde seus conhecimentos e elimine o que não condiz com seu crescimento.

ESCORPIÃO

A Lua ingressa em seu signo: você fica mais sensível e intuitivo. Seu poder investigativo e sua capacidade de análise se ampliam. As emoções transbordam. Ao invés de reprimir os sentimentos, procure olhar pra eles, a fim de eliminar o que não serve mais. Momento bom para meditar, refletir... iluminar as sombras, as sabotagens, os padrões emocionais que o impedem de viver o amor e manifestar abundância em sua vida. Assim pode renovar, transformar, curar, perdoar a si mesmo e aos outros.

SAGITÁRIO

Procure respeitar o tempo certo das coisas, observar, refletir, estudar, aprofundar assuntos antes de emitir críticas ou julgamentos. Com a Lua em Escorpião, as emoções se intensificam. Limpezas são operadas. É importante cultivar o desapego, muita coisa pode e deve ser transformada. As emoções, a sensibilidade, a fé e a conexão com os mundos sutis ganham destaque. Com recolhimento, meditação e reflexão, você pode perceber o que deve ser curado para que possa manifestar mais prosperidade em sua vida.

CAPRICÓRNIO

Período de compreensões, reflexões, curas e limpezas importantes. A Lua crescente ingressa em Escorpião: as emoções ficam mais intensas e exaltadas, prefira atividades mais tranquilas. Atenção na parte da tarde: Lua e Saturno se desentendem, procure pegar mais leve para evitar o mau-humor. Não é hora de grandes investimentos, a não ser que tudo esteja bem-planejado e estruturado. Procure aproveitar melhor seus recursos. Você pode também investir em aprendizados, no aprimoramento de técnicas e tecnologias.

AQUÁRIO

É tempo de analisar, investigar, meditar, compreender e desfazer pontos confusos. A Lua ingressa em Escorpião, inspirando o renascimento, indicando sensibilidade e perspicácia para que possa enxergar além e chegar ao fundo de qualquer questão. Ao reavaliar uma situação, você pode ter novas ideias e percepções. Pode também eliminar de vez o que já não condiz com sua consciência. O clima deve ser de mais intimidade entre as pessoas que se amam, aproveite para expressar-se de uma forma mais afetuosa.

PEIXES

O Sol segue em Gêmeos, enquanto a Lua ingressa em Escorpião: cultivar paixão, interesse e profundidade é importante, seja social ou profissionalmente. Vênis ainda desafia Netuno: muitos assuntos necessitam de clareza. A atenção deve ser redobrada. Se for para falar, que seja para desfazer confusões, curar, animar e inspirar. Esteja aberto para entrosar-se com as pessoas, pesquisar e desfazer dúvidas. Vale reservar também momentos de recolhimento para meditação e práticas espirituais.

