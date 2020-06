Irmão de Luciano Huck posa com noivo e critica Bolsonaro

O cineasta Fernando Grostein Andrade , irmão do apresentador Luciano Huck, postou um clique junto com seu noivo, Fernando Siqueira, no final da terde desta segunda-feira (1). Ao fundo, a bandeira colorida do movimento LGBTQ+ aparecia e, como legenda, ele se manifestou contra a opressão.



Fernando e o noivo





"Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abrac?ado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso na?o vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que na?o sai?ram do arma?rio se sentirem fortes. E se voce? realmente acha que na?o e? homofo?bico, pense no fundo da sua alma se voce? na?o e? mesmo", desabafou o irmão de Huck .

"Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje e? dia de Pride. O mundo comec?a a viver uma revoluc?a?o. Na?o existe mais tolera?ncia a intolerante. Voce?s todos va?o acabar na cadeia. A comec?ar pelo presidente", terminou a legenda, fazendo uma provocação ao presidente Jair Bolsonaro .

Vários seguidores de Fernando apoiaram o casal e a fala do cineasta. "Poste o amor de vocês e os incomodados que se mudem", comentou Preta Gil . Hugo Bonemer, ator e primo e William Bonner, também manifestou apoio ao colega ao postar um emoji de coração.