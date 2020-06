'Maquiagem de banana' inspira looks e faz sucesso no Instagram

Durante o isolamento social, muitas maquiadoras lançaram tendências no Instagram. A influencer Paz Skyes lançou a maquiagem de banana, inspirada na fruta e no cotidiano. O look fez sucesso e está sendo replicado por diversos perfis da rede social.

Ver essa foto no Instagram ?después de la foto le puse mantequilla de maní y me la comí ? Cual es su fruta favorita? Uma publicação compartilhada por Peace (@pazsykesmua) em 27 de Mar, 2020 às 2:41 PDT





Em entrevista para o site Allure , Paz afirma que entrou no isolamento com a vontade de inovar nos looks, com maquiagens complicadas e demoradas. "Fiquei muito preocupada em ser produtiva, mas então eu disse: 'Pare, não é sobre isso - é sobre desacelerar, tornar-se mais simples, mais fácil. É sobre olhar ao seu redor e conectar-se com a natureza e consigo mesmo.' Então essa foi a minha inspiração: o simples, o cotidiano ", conta a maquiadora.

E a partir da maquiagem de banana, muitas pessoas se inspiraram e tentaram recriar o look. Se você quiser também fazer a maquiagem, aqui vai um passo a passo:

Paz utilizou um pigmento amarelo cremoso nas pálpebras,

rímel para definir,

delineador para as sardas artificiais e

gel de sobrancelha.

Veja as maquiagens inspiradas em Paz:

Ver essa foto no Instagram ?BANANA MAKEUP? . . Colaboración del grupo @alavanguardia7 ? Nos hemos reunido con nuestras chicas súper guapas y talentosas como cada semana para traerles a ustedes esta hermosa colaboración #maquillaje_de_frutas??????? ? esperando sea de su agrado. Las invitamos a visitar la cuenta de cada una de estas talentosas mujeres para conocer más de sus trabajos! ?????? @makeup_ochvar @lara_eri Fb.Rosales Mari @emoshha_jaimes @mk_anii_pg @niamakeupart Fb:yesica garcia vallejo @mkupby_ivy @coco_ramirez06 @sulema_ruiiz_06 @liz_beth92 @danyfer_95 @avegabrielly_makeup @romi_salas_6 @virymejia_makeup Fb Silvia Trejo @dilia.h.r Productos usados Sombras @amorusmx #havanablash disponible en @bellezacosmetics.mx Pestañas @ivslashes código coco06 Pecas Acuacolores @colibrix.bodypaint Contorno #2 @bissucosmeticsmx disponible en @bellezacosmetics.mx Inspo @pazsykesmua #alyba #bananamakeup #makeupbanana #bananalook #bananbeauty #muaartist #mua #teamazucar #makeup #makeuplover #instamakeup #beauty #fashion #makeuplife Uma publicação compartilhada por ????? ???í??? ??????????? (@coco_ramirez06) em 27 de Mai, 2020 às 10:16 PDT









Ver essa foto no Instagram ?????? ?????? ?? Sombras @jamescharles @morphebrushes Ceja @prolux_cosmetics Pestañas @jlashusa Base @beautycreations.cosmetics Labial @prolux_cosmetics #bananamakeup #fullcolor #makeuptutorial #makeupideas #makeupartist #abgmakeup #mua_underdogs #muamx #lashes Uma publicação compartilhada por ??????? ??????? (@_addilenebg) em 29 de Mai, 2020 às 5:14 PDT









Ver essa foto no Instagram Inspired makeup @pazsykesmua ? Zastanawia?am sie? czy robic?, czy nie robic?, bo juz? spory spam jest, ale tak mi sie? ten pomys? podoba, z?e musia?am. . . . . . . #makijaz? #makeup #makeuppoland #retro #vintage #pazsykesmua #minimalism #banana #bananamakeup #daily #skin Uma publicação compartilhada por Anna Sube (@an.sube) em 27 de Mai, 2020 às 12:01 PDT









Ver essa foto no Instagram ? * Un maquillage tre?s simple en attendant l’arrive?e de mes produits ! J’ai fait une bonne commande donc j’aurais de quoi faire des trucs sympa ! Trop ha?te de vous montrer c?a.. ? La j’ai du faire mon liner avec un phare a? paupie?re, c’est vous dire ! ? * Inspiration : @pazsykesmua * PRODUITS UTILISE?S / PRODUCTS USED: TEINT / FACE : Base de teint radiance @lauramercier Correcteur Shape tape @tartecosmetics Poudre translucide @lauramercier Blush @morphebrushes + @maccosmetics @maccosmeticsfrance Warm soul Highlighter Glow Kit Sun @anastasiabeverlyhills + @morphebrushes Tache de rousseur @freck * YEUX/ EYES : Base a? paupie?re P.Louise @plouise_makeup_academy @plouise1 Palette Sotf glam @anastasiabeverlyhills Palette Artist @morphebrushes x @jamescharles Eye liner : phare a? paupie?re noir ? Crayon CORE black @lindahallberg @lindahallbergcosmetics Mascara Noir Velvet @marcjacobsbeauty Faux cils "Siren Double" @houseoflashes * LE?VRE / LIPS : Rouge a? le?vre matte @hudabeauty @hudabeautyshop @huda "First Kiss" _____________________________\?//___________________________ #bananamakeup #eyemakeup #eyemakeuptutorial #eyemakeupideas #eyemakeuplook #banana #yellowmakeup #yellowmakeuplook #yellowmakeup? #eyeliner #falselashes #blackeyeliner #browneyes #makeup #makeupartist #makeupaddict #maquillage #abh #softglam #softglampalette #eyeshadow #eyebrows #beauty #sfxmakeup #sfx #sfxartist #sfxmakeupartist #sfxmua #sfxmakeuptutorial #morphe Uma publicação compartilhada por ??????? ?????? (@interactiveface) em 23 de Mai, 2020 às 8:15 PDT









Ver essa foto no Instagram «??? ??????? ?????????? ?????»-??? ????? ????? ?? ????? ? ???????,? ???? ??????? ??? ???? ?????? ?????????? ?????? ?????. ??????????????,?? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?? ????(??????????,??? ???????) ??????,???????? ????????? ?????? ??? ?? ????????,??? ?? ? ??? ??????????? ???????? ?????,? ?????? ?? ??????? • • inspired by @pazsykesmua ? #kipeeva?????? #freckles #???????? #????? #? #bananamakeup #frecklesmakeup #????????????????? #creativemakeup #fashionmakeup #????????????????? #??????? #yellowmakeup #????????????? #inbeautmag #yellow #sodaonmylips #glamazonkw #theartistedit #sharpedgesmag #hudabeauty #sephora #sochimakeup Uma publicação compartilhada por ?????? ????? ???? (@kipeevamakeup) em 18 de Mai, 2020 às 2:41 PDT