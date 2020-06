População de Rondônia pode participar de palestra on-line gratuita sobre saúde mental nesta terça-feira (2)

.

Com o tema "Decisões emocionais no período de pandemia: como cuidar de si mesmo?", o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência do Estado para Resultados (EpR), promove nesta terça-feira (2), às 11h, palestra com o psicólogo, psicoterapeuta, pós-graduado em psicologia positiva pela Unyleya de São Paulo e comunicólogo, Afro Stefanini II.

Com transmissão on-line para toda a população de Rondônia, por meio da Fanpage oficial da Superintendência no Facebook, o conteúdo contribuirá com reflexões sobre a importância de realizarmos escolhas conscientes, abordando temáticas como autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades e resiliência diante dos enfrentamentos vivenciados no momento atual.

Este é um momento em que as rotinas foram modificadas, sendo fundamental repensar estratégias internas para viver melhor. "Para os efeitos deste período, são necessárias ações voltadas para a atenção e preservação da saúde mental", disse o superintendente da EpR, Coronel Delner Freire.

O evento, que faz parte do Programa de Capacitação Interna (PCI) da EpR, pretende alcançar, além dos colaboradores da Superintendência, toda a população de Rondônia.

