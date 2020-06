Gizelly faz texto contra racismo e seguidores lembram falas sobre Babu no "BBB"

A advogada e ex-particicipante do " BBB 20 " resolveu se posicionar contra o racismo e os recentes acontecimentos no Brasil e no mundo. Vários internautas, no entanto, apontaram algumas incoerências no discurso de Gigi Furacão, como é conhecida pelos fãs, já que ela sempre se posicionou contra Babu Santana dentro do reality show da Globo .

Gizelly e Babu





"Eu jamais ficaria neutra diante do cenário mundial, das lutas antirracistas, de todos os protestos em que as pessoas só estão revindicando o básico, respeito. "(…) Os direitos que para uns são naturais e básicos, para outros são negados todos os dias. Mulheres e homens pretos são assassinados diariamente, são presos injustamente todos os dias, são suspeitos apenas pela cor da sua pele", escreveu Gizelly em seus Stories, no Instagram.

Os internautas, no entanto, lembraram que Gizelly foi uma das pessoas que mais criticou Babu Santana durante o "BBB 20". O nome do cantor e ator ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta segunda-feira (1º) por causa da polêmica.

Chamou o Babu de vitimista há 2 meses atrás, humilhou, foi racista. Agora é fácil postar textinho, tá todo mundo postando, quero ver se na prática as pessoas vão agir da mesma forma que postam. A Gizelly não agiu. https://t.co/x63zmBlbp4 — Lulu ??? ?????? (@crfmyy) June 1, 2020









pra quem tá batendo palma pra gizelly não esqueçam desse e de outros inúmeros comentários que ela fez a respeito do babu pic.twitter.com/lWocADJMLs — mia? (@inerbear) June 1, 2020





No entanto, teve quem defendeu a ex-sister. "Cobram posicionamento de todo mundo, mas quando se posicionam vocês atacam. Hipocrisia?", questionou uma internauta.

Eu estou desacreditada que o nome do Babu está nos trends porque estão usando ele pra atacar a Gizelly. Engraçado, que cobram posicionamento de todo mundo, mas quando se posicionam vocês atacam. Hipocrisia? Estão mudando o foco do protesto só pra distribuir ódio. Inacreditável! — ana ? (@excorpyana) June 1, 2020