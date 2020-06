Latino está sendo processado por ter dado colete de R$ 9 mil em hospital

Há quase quatro anos Latino está com uma dívida e agora vai ter que lidar com as consequências disso . De acordo com o jornal Extra, o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, está processando o cantor em R$ 9 mil . O artista teria passado por uma consulta e exames de laboratório, mas nunca pagou a conta.

Divulgação Latino





Em outubro de 2016, o cantor teria ido ao hospital de alto nível e passou pelas procedimentos sem utilizar um convênio médico. Na época, as despesas ficaram em torno de R$ 7 mil, mas com os reajustes o valor aumentou significatvamente.

Como Latino nunca pagou as despesas médicas, o hospital acionou o departamento jurídico. O processo corre na 41ª Vara Cível do Fórum João Mendes Junior, da Comarca de São Paulo. Porém, o intérprete de "Festa no Apê" nunca foi encontrado para receber a notificação. Ele havia fornecido um endereço em São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro atualmente.