Banco de Leite Santa Ágata em Porto Velho orienta mães na amamentação

.

O leite materno é a melhor opção para nutrir o bebê nos primeiros seis meses de vida, porque já tem todos os nutrientes necessários para alimentar e hidratar a criança. Muitas mães sentem o peso dessa responsabilidade e têm dificuldade durante a amamentação, por isso o Banco de Leite Santa Ágata (BLH), anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, disponibiliza profissionais qualificados para orientações.

Para saber exatamente qual a dificuldade que a mãe tem no período de amamentação, durante a consulta de orientação é realizada uma analise clínica. "Orientamos as mães conforme o manejo clínico adequado. As principais dificuldades que são identificadas são as fissuras mamilares, ingurgitamento mamário (leite empedrado), algumas mastites e abcessos", explica a a coordenadora do BLH, Edilene Macedo Cordeiro.

As dúvidas das mães podem ser tiradas no Banco de Leite. "As mães muitas vezes acham que não tem leite e que não conseguem amamentar, ou que tem pouco leite, essas dificuldades são maiores do que as próprias dificuldades biológicas. E muitas mães vêm ao Banco de Leite por terem dúvidas e quando vamos avaliar ela não tem uma dificuldade física na amamentação ou uma intercorrência mamaria, então orientamos, acalmamos, acolhemos e empoderamos. Damos todo o apoio para que ela venha amamentar com prazer", orienta a coordenadora.

A mãe Naiane Karen Portugal Pinto Ferreira, tinha dificuldade de amamentar sua filha e foi indicada a procurar o Banco de leite. "Minha filha tinha cinco dias de nascida e não pegava peito, eu já tinha sofrido utilizando bico de silicone, seringas e bombinha. No início foi bem difícil, por ser mãe de primeira viagem a gente fica bem insegura. Procurei o Banco de Leite e foi como uma luz, um atendimento humanitário, profissionais carismáticos, e desde lá a minha bebê mama super bem, e indico outras mães a procurarem o atendimento".

Os atendimentos do Banco de Leite Santa Ágata seguem normalmente para intercorrência mamaria e orientação de segunda-feira a sexta- feira, no período da manhã e tarde.

BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO

Para a mãe: Emagrece; Previne câncer de mama e ovário; Reforça o vínculo com a criança; É anticoncepcional natural; Ajuda o útero a voltar ao tamanho normal; Traz economia

Para o bebê: Aumenta a imunidade; Protege contra alergias; Ajuda na formação da mandíbula; Diminui as cólicas; Nutre de forma integral; Reforça o vínculo com a mãe.

Leia Mais:

Banco de Leite mantém serviços de coleta externa durante a pandemia seguindo cuidados de prevenção à contaminação