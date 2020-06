Veja os lançamentos de junho na Netflix e Amazon Prime Video

Unsplash/Glenn Carstens-Peters Veja as novidades das plataformas de streaming para o mês de junho





Todos os meses, serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime Video ganham novos filmes e séries. Separamos todas os títulos que chegam às duas plataforma nos mês de junho.

Entre os destaques da Netflix está a série original The Sinner: Jamie , que acompanha a história de um detetive investigando um acidente de carro repleto de mistérios. Já para a programação infantil, o filme Noiva Cadáver , de Tim Burton, é o que chama a atenção e deve estrear logo na primeira semana de junho.



Em relação a filmes, a Netflix traz muitas novidades para este mês, mas o destaque mesmo vai para o título original Destacamento Blood , que conta a história de quatro veteranos de guerra de volta ao Vietnã na busca de um tesouro e dos restos mortais de seu comandante.

Já na Amazon , as novidades do catálogo contam com a adição de Vingadores: A Era de Ultron , mais um filme que faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel. Ainda nos filmes, 'Entre Facas e Segredos', indicado ao Oscar 2020, também entra no catálogo do serviço este mês.

Em relação às séries, duas bastante cultuadas vão entrar no serviço: Dexter e American Horror Story . As duas terão 8 temporadas adicionadas ao longo do mês.

Confira abaixo os principais lançamentos do mês de junho na Netflix e Amazon Prime Video:

Lançamentos de junho na Netflix

Séries



Fuller House - Episódios finais(02/06)

Perdida (05/06)

Reality Z (10/06)

The Sinner: Jame (19/06)

The Politician - 2º temporada (19/06)

Coisa Mais Linda - 2 º temporada (19/06)

Midnight Diner - 1, 2 e 3º temporada (sem data confirmada)

Reality Shows



Queer Eye - 5º temporada (sem data confirmada)

Namoro, Amizade... Ou Adeus - 2º temporada (sem data confirmada)

Jogo da Lava (sem data confirmada)

Crazy Delicious (sem data confirmada)

Rupaul’s Drag Race - 12º temporada (sem data confirmada)

Rupaul’s Drag Race: Untucked - 12º temporada (sem data confirmada)

Filmes



Escritores da Liberdade (01/06)

The Last Days of American Crime (05/06)

Rei Arthur: A Lenda da Espada (07/06)

Destacamento Blood (12/06)

Feel The Beat (19/06)

Wasp Network - Prisioneiros da Guerra Fria (19/06)

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (26/06)

Mulher-Maravilha (26/06)

Em Ritmo de Fuga (30/06)

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (sem data confirmada)

Indiana Jones e a Última Cruzada (sem data confirmada)

Indiana Jones e o Templo da Perdição (sem data confirmada)

Invasão de Privacidade (sem data confirmada)

O Show De Truman - O Show da Vida (sem data confirmada)

Perfume de Mulher (sem data confirmada)

Documentários



Toda Palavra Conta (03/06)

Lenox Hill (10/06)

Pai, Filho, Pátria (19/06)

Bebês em Foco - Parte 2 (19/06)

Atleta A (24/06)

Esportes do Mundo (26/06)

Desenhos e programação infantil



Cocomelon (01/06)

A Noiva Cadáver (06/06)

Alexa & Katie - Parte 4 (13/06)

Animes



Baki: A Saga do Grande Torneio Raitai (04/06)

Olhos de Gato (18/06)

BNA (30/06)

Lançamentos de junho do Amazon Prime Video

Séries



Lego Aventuras na Cidade - temporada 1 (01/06)

Lego Friends: Girls On A Mission - temporada 1 (01/06)

Lego Jurassic World: The Secret Exhibit - temporada 1 (01/06)

Lego Ninjago - temporadas 8 e 9 (01/06)

El President - temporada 1 (05/06)

The Terror - temporada 2 (11/06)

American Horror Story - temporadas 1 a 8 (15/06)

Little Fires Everywhere - temporada 1 dublada (19/06)

Cómo Sobrevivir Soltero- temporada 1 (26/06)

Dexter - temporadas 1 a 8 (30/06)

Filmes