Transição capilar: inspire-se nas dicas de famosas que já passaram pelo processo

Muita gente está aproveitando a quarentena para tirar a química dos fios e voltar com o cabelo natural. Nesse momento, é interessante se inspirar no processo de outras mulheres para entender como foi e quais as dicas para encarar a transição capilar . A cantora Iza tem sido um bom exemplo. Recentemente, ela publicou uma série de fotos no Instagram exaltando os fios crespos.

Reprodução/Instagram Iza, Ludmilla e Brunna Gonçalves já falaram sobre o processo de transição capilar nas redes sociais

No início do ano, a cantora falou nas redes sociais sobre os detalhes da transição capilar . "Isso aqui são quatro anos de transição. Por isso, meninas que estão fazendo transição, não desistam", disse. Iza ainda contou que começou o processo para alisar os fios ainda com 12 anos, por isso, foi um trabalho intenso e de muito cuidado quando resolveu voltar ao natural.

Brunna Gonçalves também compartilhou o resultado da transição capilar no Instagram. Segundo a dançarina, foi um processo de dois anos até chegar ao resultado desejado. Assim como ela, Ludmilla já mostrou como foi voltar com os fios naturais .

Como fazer a transição capilar?

Reprodução/Instagram Maisa está passando pelo processo de transição capilar

Geralmente, o processo de transição capilar é longo e exige paciência. Como as famosas relatam, é preciso certo tempo até os fios voltarem completamente ao natural. Maisa sabe bem o que é isso. Nas redes sociais, ela compartilha sua jornada com a transição e dá dicas para seguidoras que estão passando pelo mesmo.

"Eu tô hidratando, nutrindo e reconstruindo. Evitando pentear (penteando só ele molhado), usando óleo para pontas, geleia e creme pra pentear e aí eu passo no cabelo inteiro, faço dedoliss na frente e vou amassando MUITO. Às vezes amasso com uma camiseta ou só com a mão", ensinou no Twitter.

O processo de hidratação, nutrição e reconstrução citado por Maisa é conhecido como cronograma capilar , que intercala o uso das três técnicas. "Cada etapa equivale a repor algum nutriente fundamental para a saúde dos fios e o calendário pode ser seguido por 3 meses, com intervalo de um mês para o início de outro", explica a dermatologista Andrea Frange em entrevista prévia ao Delas .

Durante o processo, os fios mudam muito de textura e aparência. Para lidar com isso de forma mais fácil, tanto Iza quanto Ludmilla e Brunna apostaram em laces (perucas) e tranças . Além de ser uma forma de mudar o visual, protege os fios que estão mais sensíveis.

Outra dica fundamental para a transição capilar ser bem sucedida é usar produtos adequados ao seu tipo de cabelo. Isso vai fazer toda a diferença por proporcionar aos fios o que eles realmente precisam.