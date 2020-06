Kiwi é fonte de vitamina C e até ajuda na dieta: veja como inclui-lo no cardápio

Comprar as frutas da época é uma boa ideia tanto para economizar quanto para aproveitar produtos frescos e de boa qualidade. E o outono é época de kiwi , fruta que traz uma série de benefícios para a saúde, cabe na dieta e ainda vai bem em pratos doces e salgados.

Leia também: É ótimo pré-treino, traz saciedade e fortalece a imunidade: aposte no caqui, fruta do outono

Reprodução/Flickr/marco anghinoni Kiwi é rico em fibras, vitaminas e vai muito bem até na dieta de quem quer perder peso





De acordo com a Zespri, produtora da fruta, os kiwis - verde e amarelo - são ótimas fontes de vitamina C e E e, com isso, ajudam a fortalecer o sistema imunológico e protegem o corpo contra radicais livres.

Ainda na questão vitaminas, é rico em B9 (ácido fólico), uma vitamina não produzida pelo nosso corpo, mas essencial para o crescimento e o desenvolvimento celular, tanto que muitas grávidas fazem uso de suplemento desse nutriente durante os primeiros meses da gestação.

Para quem está na dieta, o kiwi também é bem-vindo por alguns motivos:

é uma fruta de baixa caloria

é rico em fibras , o que ajuda a ter a sensação de saciedade por mais tempo

tem baixo índice glicêmico

é fonte de potássio, que além de contribuir para o sistema nervoso, atua na contração muscular

Receitas para incluir o kiwi no cardápio

Reprodução/Zespri Kiwi cabe em bebidas, sobremesas e até no molho do frango

A fruta pode ser consumida in natura e é mais facilmente encontrada nos mercados de maio ao final do ano. Apesar do sabor adocicado, também tem traços de acidez e, com isso, cabe bem em bebidas e sobremesas, mas também ajuda a equilibrar molhos e saladas.

Veja 6 receitas para incluir a fruta no cardápio do dia a dia. Para quem busca um prato leve, o kiwi pode entrar para incrementar a salada ou no molho do filé de frango

Já se a ideia for uma bebida saudável, as sugestões são uma batida que leva também chia e leite vegetal e um milkshake

Também tem sobremesa nessa lista! O arroz doce ganha cobertura de kiwi amarelo, já o cheesecake, que fica também mais saudável com ingredientes integrais e aveia na massa, é finalizado com o kiwi verde. Veja os detalhes dos pratos: