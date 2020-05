Netflix, HBO e Amazon apoiam protestos nos EUA: "silêncio é ser cúmplice"

A morte de George Floyd, um homem negro de 40 anos que foi asfixiado por um policial branco e acabou morto, tem gerado inúmeros protestos nos Estados Unidos. Levantando a bandeira black lives matter ( vidas negras importam , em português), essa manifestação também ganhou as redes sociais e empresas do entretenimento como Netflix, HBO e Amazon Prime Video decidiram se posicionar.

Reprodução Netflix, Amazon E HBO se posicionam sobre protestos nos Estados Unidos





"Ficar em silêncio é ser cúmplice. Vidas negras importam. Nós temos uma plataforma e nós temos o dever de falar por nossos assinantes, funcionários, criadores de conteúdo e talentos negros", escreveu a Netflix nas redes sociais.

Já o perfil da plataforma de streaming no Brasil citou outros casos, incluindo o de João Pedro, um adolescente de 14 anos que morreu a tiros em uma operação policial no Rio de Janeiro. "David, João Pedro, João Vitor, George Floyd e tantos mais. Ficar em silêncio é ser cúmplice e eu não vou mais me calar. Eu tenho um compromisso e um dever com meus assinantes, funcionários, criadores de conteúdo e talentos negros. Vidas negras importam em qualquer lugar do mundo."

David, João Pedro, João Vitor, George Floyd e tantos mais.



Ficar em silêncio é ser cúmplice, e eu não vou mais me calar.



Eu tenho um compromisso e um dever com meus assinantes, funcionários, criadores de conteúdo e talentos negros. #vidasnegrasimportam em qlqr lugar do mundo https://t.co/kqPtBnLhBi — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 30, 2020





A HBO se posicionou citando um romancista americano negro. "‘Nem o amor nem o terror cegam: a indiferença cega’ - James Baldwin. Estamos com nossos colegas negros, funcionários, fãs, atores, contadores de histórias - e todos são afetados por violência sem sentido."

"Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind." — James Baldwin



We stand with our Black colleagues, employees, fans, actors, storytellers — and all affected by senseless violence. #BlackLivesMatter — #BlackLivesMatter (@HBO) May 31, 2020





A Amazon Prime Video também apoia esse movimento antirracismo. "Juntos, estamos com a comunidade negra - colegas, artistas, escritores, contadores de histórias, produtores, nossos telespectadores - e todos os aliados na luta contra o racismo e a injustiça", a empresa publicou nas redes sociais.





Diversos artistas estão se posicionando nas redes sociais e alguns deles estão, inclusive, participando dos protestos, como o ator Jack Falahee, de "How To Get Away With Murder", e o ator Nick Robinson, de "Com Amor, Simon".