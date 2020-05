Rolim de Moura - Patriota lança Rominha como pré-candidato a prefeito

Durante essa semana, o empresário Rômulo Pedro de Oliveira Filho, o Rominha da Moto Motores, foi nome destacado pelas lideranças do partido para disputar o pleito municipal.

Rominha, 62 anos, nasceu em 03 de abril de 1958, natural de Bom Sucesso no Paraná, pioneiro em Rondônia chegou no ano de 1978 na cidade de Cacoal (RO). No início de 1979 se mudou para Rolim de Moura (RO), onde abriu a empresa Moto Motores no ramo de máquinas e implementos agrícolas. Já no ano de 1988 adquiriu o Posto de Combustível (Modelo) no centro de Rolim de Moura. Ambas empresas de grande sucesso na fomentação da economia e na geração de emprego para o município. Além de Rolim de Moura, a empresa Moto Motores, hoje possui filiais nas cidades de Buritis (RO), Machadinho do Oeste (RO) e Jaru (RO).

As empresas são administradas pelos seus 03 filhos, Ricardo Fabiano de Oliveira, Gisele Any de Oliveira e Rômulo Pedro de Oliveira Neto.

Rominha explica que aceitou o desafio e colocou seu nome a disposição do Patriota para apreciação da população, por entender que o seu perfil é de Administrador e com pouco dinheiro e economia é possível fazer uma Administração perfeita para Rolim de Moura. “Eu sinto no meu coração que isso é possível, pois meus assessores serão a população e poderei ouvir cada morador e entender a sua necessidade. Meus filhos administram as minhas empresas e por isso se for eleito estarei disponível para me dedicar a administrar Rolim de Moura. Será uma administração transparente”, pontuou Rominha.