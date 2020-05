Previsão do Babalorixá: agosto terá melhoras no cenário mundial da pandemia

Acervo pessoal Babalorixá Flávio de Odé afirma que em agosto surgirá vacina contra Covid-19

O babalorixá Flávio de Odé já havia relatado que 2020 não seria um ano nada fácil, tendo feito previsão sobre este cenário mundial desafiador ainda em 2019. Mas agora o religioso conta que o jogo começa a mudar em junho e trará descobertas de vacinas e remédios contra a Covid-19 a partir de agosto.

"Em minhas previsões de 2019 foi alertado sobre uma pandemia, no qual traria muitos problemas e dificuldades em 2020. O início do ano de 2020 não seria nada fácil devido a regência de Ikú (a morte), onde o ano de 2020,2+0+2+0=4 representa o Odu Irosún (Iemanjá, Omolu) trazendo doenças, mortes e todos os tipos de problemas relacionados à saúde, bem-estar e familiar, onde teremos uma melhora a partir do dia 21 de junho de 2020. Não trazendo a cura, mas sim tratamentos onde começaram a amenizar toda essa tragédia", relata o religioso.

De acordo como babalorixá, Ikú vêm desmascarando toda a arrogância, intolerância, ganância, falsos líderes religiosos e mostrando a igualdade entre todos.

"Um ano onde as pessoas precisam se determinar com verdade, justiça, amor e respeito. A partir do dia 1° de agosto de 2020, começará uma nova fase em que serão descobertos os tratamentos, vacinas, não só para o Covid-19, como para outras doenças", prenuncia o babalorixá, mas ele diz a economia não vai se reconstruir tão rápido.

"Na parte financeira, ainda teremos dificuldades e conflitos entre civis e militares, interferência de outros países, vão existir altos e baixos e o país enfrentará um dos maiores desafios desse período. Tudo começará a melhorar a partir do dia 31 de outubro de 2020. Isso se acontecer a mudança espiritual a conscientização das pessoas em relação a tudo que estamos vivenciando".

O religioso alerta para o surgimento de novas pandemias, caso o homem não entenda o recado do plano espiritual.

"Orixá Oyá diz: se não houver mudanças, poderão sim surgir novas pandemias, caos e outros problemas incluindo catástrofes naturais. Para evitarmos tudo isso, o Orixá Oxum diz: precisamos amar uns aos outros, respeitando e dando o melhor de cada um. Assim o ano de 2021 se iniciará com amor, prosperidade, família, soluções para as dificuldades do mundo, saúde e decisões importantes sobre o país, trazendo assim o bem-estar a todos, e todo o sofrimento de 2020 servirá como aprendizagem para 2021", finaliza.

