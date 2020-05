"Já tentei me imaginar ficando com outro cara", revela Yudi Tamashiro

O apresentador Yudi Tamashiro sempre teve sua vida muito exposta, mas de uns tempos pra cá teve um novo recomeço após, segundo ele, um chamado de Deus. Em entrevista ao Canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes, ele comentou sobre a vida antes de se converter ao evangelho e Yudi não escondeu que chegou a contratar prostitutas para suas festinhas particulares. Falou também sobre uma época que exagerava nas bebidas alcoólicas.



Divulgação Yudi Tamashiro





Ele também revelou que nunca teve uma relação com pessoas do mesmo sexo, mas já tentou imaginar. "Eu já parei para pensar muito nisso e várias vezes. Tive sempre muito contato com pessoas que queriam ficar, tentei me imaginar ficando com outro cara pra entender e eu não conseguia. É algo que tinha um bloqueio", comentou para em seguida completar. "Eu tentei imaginar, é algo que não faz muito sentido, não me sinto confortável, são coisas que eu não sei explicar, é algo que as pessoas precisam respeitar também", disse Yudi .

Ele até contou um episódio que aconteceu quando fez o musical sobre os "Mamonas Assassinas", "Quando estava fazendo o musical dos Mamonas Assassinas os meninos ficavam com uma brincadeira de ficar passando a mão, aí eu falei que nunca tive contato com gay , mas eu vou fazer algo pra evitar um problema futuro. Chamei o diretor, o elenco e falei que não tinha preconceito, até porque fui criado dentro de uma televisão e na TV tem tudo, mas eu não queria que passem a mão na minha bunda. Deixei tudo bem claro e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida", finaliza Yudi Tamashiro .