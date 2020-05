Horóscopo do dia: previsões para 30 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

É bom investir em providências práticas e organização geral. A Lua segue em Virgem, pedindo que cuide dos detalhes de seu trabalho. Procure estabelecer prioridades para que o período se torne o mais produtivo possível. Mas é bom também evitar decisões apressadas e o acúmulo de tarefas. No fim da tarde, tudo fica mais lento e confuso com a oposição entre Lua e Netuno. É melhor desacelerar e redobrar a atenção. Melhor investir em atividades mais leves, abrir espaço para as artes, a meditação e a contemplação.

TOURO

Período indicado para cortar gastos e desperdícios, promover organização e limpeza. A crescente segue em Virgem, favorecendo o discernimento. Mas a Lua desafia Vênus e Netuno, cuidado com gastos desnecessários. Gentileza, diplomacia e cordialidade são grandes lições, mas é importante pegar leve também consigo mesmo. Vale investir nos cuidados com a saúde e nos aprimoramentos em geral. Aproveite para organizar a casa ou o local do trabalho, por exemplo. A sensação de ordem traz leveza.

GÊMEOS

Bom período para limpeza, faxina e organizações. A Lua crescente segue em Virgem, essas providências são importantes para que possa aproveitar melhor o período. Mas a Lua se desentende com Vênus e Netuno, indicando tendência para dispersão e desatenção. Há risco de enganos, melhor ganhar tempo para refletir antes de tomar grandes decisões, fazer compras ou investimentos. Pode bater aquela sensação de preguiça e falta de energia. É importante relaxar, respirar fundo e tranquilizar a mente.

CÂNCER

Tudo pode e deve ser bem feito, no capricho. Critério, atenção aos detalhes, dedicação ao trabalho: são os assuntos em destaque com a Lua em Virgem. Aproveite para cuidar da saúde, da limpeza, da higiene e de cada detalhe que deve ser aprimorado, tanto no trabalho quanto em casa. Mas cuidado com críticas e intolerância. Evite pegar pesado consigo mesmo e com os outros, pois a Lua segue em desarmonia com Vênus e Netuno. Invista em atividades leves e prazerosas também, principalmente no fim da tarde.

LEÃO



Com o Sol em Gêmeos, você fica mais curioso e inquieto. Porém, evite correr riscos em negócios e intercâmbios duvidosos. Lua, Vênus e Netuno seguem em desarmonia, é preciso cautela para evitar enganos. Você pode lidar com pessoas ou informações falsas. Ganhe tempo para pesquisar, investigar e tirar dúvidas. Ainda bem que a Lua segue em Virgem para favorecer o critério e o detalhamento. Vale também organizar armários e gavetas, jogar fora coisas velhas, promover uma bela arrumação em casa ou no local de trabalho.

VIRGEM

Com a Lua em seu signo, o melhor a fazer é organizar a vida e planejar as próximas ações. Priorize os deveres e responsabilidades para fazer o tempo render mais. Evite decidir apressadamente, é bom também ganhar tempo para clarear situações. Lua, Vênus e Netuno se desentendem, confusões e incertezas podem surgir. Cuidado para não alimentar o pessimismo, as críticas e o mau-humor. Vale colocar-se em movimento, cultivar autonomia e promover arrumações, sem esperar demais dos outros.

LIBRA

Cresce a curiosidade, a abertura para novos aprendizados e novas ideias. Mas é preciso atenção para não deixar passar detalhes importantes. Procure cultivar um pouco de método para não se perder entre tantas possibilidades. A Lua segue em Virgem e hoje se desentende com Vênus e Netuno, indicando risco de enganos e confusões. Vale pegar mais leve consigo mesmo e com os outros. Cultive leveza e disposição para o diálogo, vale pesquisar melhor, refletir e tirar dúvidas antes de fazer compras.

ESCORPIÃO

Lua, Vênus e Netuno indicam a necessidade de desacelerar. Com a Lua em Virgem, aproveite para dedicar um cuidado extra à saúde, descansar mais, se alimentar bem. Vale tomar mais água, caprichar nos chás e dietas líquidas. É importante controlar a ansiedade e a impulsividade, para que não aconteçam erros e enganos. Esclareça com diplomacia qualquer dúvida. Se sua mente estiver confusa, vale promover uma boa arrumação em casa ou no local de trabalho. Organizando fora, uma organização interna também acontece.

SAGITÁRIO

Prefira cultivar autonomia, cuidar da sua saúde, da organização de casa ou do local de trabalho. A Lua segue em Virgem para favorecer o aperfeiçoamento, o critério e a prestação de serviços. O dia é bom pra organização, limpeza, higiene, cuidados com a alimentação e a saúde. Mas procure pegar leve no período da tarde, quando a Lua briga com Netuno. A concentração fica reduzida. Tarefas que exigem mais atenção aos detalhes ficam desfavorecidas. A dica é desacelerar e redobrar a atenção para evitar esquecimentos.

CAPRICÓRNIO

Não é hora de exigir muito de si, prefira a simplicidade. Com a Lua em Virgem, aproveite para organizar a vida, de forma que tudo se torne mais funcional. Mas cuidado com o perfeccionismo exagerado. A Lua desafia Vênus e Netuno, indicando risco de distrações, confusão, esquecimentos e enganos. É preciso tempo para desfazer a nebulosidade, principalmente ao fazer investimentos e fechar acordos. Vale fazer tudo com calma, sem correria. Vale também reservar tempo para relaxar, descansar e sonhar.

AQUÁRIO

A distração está em pauta na parte da tarde. A Lua confronta Netuno, é melhor evitar decisões e tarefas que exijam muita atenção. Procure controlar a ansiedade e a inquietação para evitar erros, atropelos e falhas. Quanto mais autonomia e tranquilidade puder cultivar, melhor. É bom anotar tudo na agenda pra evitar esquecimentos, organizar-se, intercalar o trabalho com momentos de relaxamento, quando novas ideias podem surgir. Aproveite o período para limpezas e arrumações. Com a Lua em Virgem, isso pode trazer mais leveza.

PEIXES

É fundamental cultivar os pés no chão, para evitar perda de energia com ilusões. A Lua se desentende com Vênus e Netuno: é importante analisar melhor os dados que tem em mãos. Cuidado com a pressa, há tendência para distrações. A Lua segue em Virgem, aproveite o dia para organizar sua agenda. Vale fazer uma listra de prioridades. Vale também criar uma atmosfera de paz ao seu redor, com música suave e incenso, por exemplo. Procure dialogar, esclarecer questões, ganhar tempo para esclarecer dúvidas.

