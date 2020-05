De Marcos e Belucci a Patati Patata: as lives do fim de semana

Mais um fim de semana está chegando em pleno isolamento social, mas, se depender dos artistas brasileiros, a diversão segue garantida. A programação para os dias de folga está recheada com vários estilos musicais.

No sábado, quem foi emo nos anos 2000 vai pirar: a Vans Living Room reúne vários artistas do estilo, às 16h. Depois, o sertanejo vai ser muito bem representado por Léo Chaves, Marcos e Belutti, Michel Teló e Gian e Giovani. E ainda vai ter Patati e Patatá para divertir a criançada, música gospel no VillaMix Gospel e show da banda Skank diretamente do estádio Mineirão, em BH.

A programação do domingo não fica atrás. Yasmin Santos vai fazer o "Churras da Yas", onde a cantora vai tocar modões. E não para por aí: vai ter MPB, com Anavitória, Jão e Melim; momentos nostálgicos com Banda Eva e Furacão 2000 e muito samba e pagode com Alexandre Pires e Seu Jorge. Confira a programação completa:





Sábado (30)

Teresa Cristina - 15h

Vans Living Room (Lagum, Fresno, Cynthia Luz, Froid e mais) 16h

Dilsinho - 16h

Frank Aguiar - 16h

Léo Chaves - 16h30

Patati Patatá - 17h

Jorge Vercillo - 17h

Maneva - 17h

Chicabana - 17h

Marcos e Belutti - 17h30h

Michel Teló - 19h

Leila Pinheiro - 19h

A Melhor Resenha do Mundo (Edilson, Vampeta, Péricles e mais) - 19h

Romim Mahta - 19h30

Skank - 20h

Grupo Menos é Mais - 20h

Gian e Giovani - 20h

Anjos de Resgate - 20h

Buscapé e Arreio de Ouro - 20h

Dennis DJ - 20h

Flávio Venturini - 20h30

Haikaiss - 21h

Illusionize - 21h

VillaMix Gospel

Domingo (31)



Fazenda com Ratinho (César Menotti & Fabiano e Trio Parada Dura) - 11h

Alexandre Pires e Seu Jorge - 14h

Adriana Samartini - 14h

Festival POPlineMasks4ALL (Anavitória, Avril Lavigne, Jão, Melim e mais) - 14h

Furacão 2000 - 16h

Solange Almeida (Sol João) - 17h

Vou Pro Sereno - 17h

Banda Eva - 17h

Yasmin Santos - 18h