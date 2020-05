Ex-The Voice pode ser a nova namorada de Roberto Carlos

Roberto Carlos estaria vivendo um novo amor, conforme o próprio filho do cantor , Duda Braca, informou. E, segundo o programa "A Tarde é Sua" desta sexta-feira (29), o Rei estaria namorando a cantora capixaba Tamara Angel , que fez parte da sétima temporada do " The Voice Brasil ", exibida em 2018.

Reprodução/Instagram Tamara Angel e Roberto Carlos





Ainda de acordo com a atração da RedeTV! , não foi só a música que teria unido o casal. A cantora é da mesma cidade de Roberto , Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Tamara esteve no início de março no Rio e posou com Roberto no estúdio dele na Urca. "Dei um pulo no Rio ontem pra visitar um amigão", escreveu ela ao postar foto do encontro.