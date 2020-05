Apresentador da CNN Brasil chora ao vivo em entrevista sobre racismo

O apresentador da CNN Brasil , Cassius Zeilmann , chorou ao vivo durante a exibição desta sexta-feira (29) do "Visão CNN". Ao lado dos colegas de emissora Luciana Barreto e Diego Sarza, o jornalista conversava com o cantor Toni Garrido sobre racismo, em uma semana marcada pelos protestos pela morte de George Floyd , homem negro, por policiais nos EUA.

Reprodução/CNN Brasil Luciana Barreto, Cassius Zeilmann, Diego Sarza e Toni Garrido





Após as falas do artista, o apresentador da CNN deu um testemunho sobre os atos de preconceito racial que presenciou no Rio Grande Sul. "Toni, mais que uma pergunta, eu gostaria de te fazer na verdade um testemunho aqui, até porque acho que a Lu, o Diego e você têm muito mais autoridade, como eu vim de um estado muito, mas muito preconceituoso que é o Rio Grande do Sul, eu acho que, como testemunha eu presenciei muitas cenas de racismo . Quando eu ia no mercado os seguranças sempre observavam o menino negro, quando eu ia num lugar público, num shopping, eu via que sempre monitoravam, seguiam o menino negro. Eu nunca senti na pele, me desculpe que eu fico muito emocionado, mas por isso que eu aprendo todo dia com a Lu, com o Diego, que eu não sei o que é isso, e tô aprendendo muito com você...", disse Cassius emocionado.

Por conta do choro do colega, a apresentadora da CNN Luciana Barreto assumiu o comando do programa e lamentou: "A gente está muito mexido com essa história, nessa semana de protestos inclusive, isso que já é tão difícil no Brasil".

O Apresentador da CNN Cassius Zeilmann @cassiuszeilmann acabou de se emocionar com o relato de Toni Garrido sobre preconceito. Não Basta ser racista, tem que ser ANTIRRACISTA. pic.twitter.com/FUWN9MOlDN — GABRIEL ?? ?? (@gabrielmontta) May 29, 2020