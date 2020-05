Sejus recebe doação de 117 mil máscaras para distribuição nas unidades prisionais em Rondônia

.

A pandemia do coronavírus impôs ao mundo a necessidade de repensar novos hábitos de consumo, mudanças no comportamento social, cultural e de comunicação. Em meio ao crescimento da propagação do vírus, em Rondônia as medidas são cruciais para evitar a proliferação da Covid-19. O trabalho em conjunto, as parcerias e a solidariedade surgem como aliados a essas ações. Dentro deste contexto, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, doou ao Governo do Estado 117 mil máscaras cirúrgicas descartáveis, que foram entregues à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na sexta-feira (22).

O material será encaminhado para todas as unidades penitenciárias e utilizado no enfrentamento e prevenção do coronavírus dentro das instalações prisionais.

"Agradecemos ao Depen por esta doação que irá ajudar no combate à Covid-19, e cabe ressaltar que o governo do Estado e a Secretaria de Justiça têm envidado todos os esforços possíveis no enfrentamento a essa guerra ao novo coronavírus. Em breve receberemos as máscaras de pano que também serão distribuídas aos servidores e aos reeducandos", disse o secretário de Estado da Justiça, Marcos Rito.

As máscaras entregues vão ao encontro do que determina o decreto governamental, estabelecendo a necessidade do uso do equipamento de proteção individual.

"Os Estados do Acre, Amazonas e Roraima também receberam os insumos, sendo Rondônia agraciado com o maior número do material, chegando quase a mesma quantia de todos os outros Estados da região Norte juntos", destaca o Gerente de Patrimônio e Logística da Sejus, Elissandro de Almeida.

