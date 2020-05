Rondônia volta ao 1° lugar no ranking nacional de transparência da Covid-19

.

Rondônia volta a se destacar nacionalmente na avaliação da qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus. Na quinta-feira (28), o Estado conquistou novamente excelência na prestação de informação à sociedade, estando por três semanas consecutivas em primeiro lugar, e na última semana estava na terceira posição, mas com manutenção de nível alta de transparência.

A avaliação é feita pela organização da sociedade civil Open Knowledge Brasil (OKBR) e tem refletido o conjunto de esforços que Rondônia tem adotado para ser o mais fidedigno e preciso quanto às informações sobre o panorama da doença no Estado. Em coletiva de imprensa na sexta-feira (29), o secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, destacou o orgulho para os rondonienses de alcançar esse alto patamar de transparência.

”Mais uma vez estamos felizes por Rondônia atingir 100% de transparência. Esse primeiríssimo lugar é motivo de alegria para nós, e mostra como as coisas estão acontecendo de forma correta”, afirma o secretário.

A diretora da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Ana Flora Camargo Gerhardt, reforça o trabalho conjunto para a conquista da colocação positiva no ranking. ”Sentimos orgulho por todo esse trabalho que o Estado tem feito quanto à transparência. Rondônia, através de uma estratégia em conjunto da Sesau, Controladoria Geral do Estado (CGE), Agevisa , e de todos os envolvidos, chegou a 100% de transparência.

O retorno de Rondônia ao 1º lugar no ranking se deve ao fato do Estado ter prontamente mobilizado-se para atender dois requisitos na avaliação nacional: Dados de incidência de influenza e quantidade de leitos gerais no Estado.

De acordo com a diretora da Agevisa, houve um ação efetiva e célere para voltar a dar resposta e transparência aos dados relacionados à influenza, responsável por sintomas gripais parecidos com a Covid-19. ”Antes, nós vínhamos mantendo as informações da quantidade de casos da H1N1 e H1N2, pois, assim como para Covid-19, o Lacen realiza esses exames. Mas os insumos do Ministério da Saúde reduziram e o próprio Ministério orientou para fazer só os referentes à Covid-19, porém buscamos dar resposta a isso e estamos fazendo essa análise nos casos internados, o sistema foi redirecionado e voltamos ao primeiro lugar na transparência”, explica.

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação (CTI/Sesau), Felipe Jeferson Guedes, houve todo um esforço para, prontamente, atender a solicitação de informar dos dados de leitos para pacientes com Covid-19 e os leitos gerais, que era uma das exigências para consolidar 100% da transparência das ações do Estado. Ele destacou, ainda, que é uma determinação do governador coronel Marcos Rocha, da Sesau e da Agevisa, ampliar e usar com qualidade as ferramentas tecnológicas para manter a população informada sobre o enfrentamento à pandemia.

O coordenador destacou, ainda, que Rondônia é considerado não só o Estado com o portal mais transparente, mais também o mais simples de visualização. ”Isso para nós é muito gratificante porque essa é nossa missão. Esse portal, com 100% de transparência, nos ajuda até a desmentir fake news e notícias tendenciosas, e reflete que o trabalho que estamos fazendo é sério”, aponta.

COMUNICAÇÃO



A comunicação é um eixo estratégico do Plano de Contingência do Estado de Rondônia para Medidas de Prevenção e Controle da Infecção Humana pelo Coronavírus, juntamente com Vigilância dos Pontos de Entrada; Vigilância em Saúde e Assistência em Saúde.

O governo tem usado diversas plataformas e meios de divulgação das notícias e dados relacionados à pandemia. A Sesau recomenda que a população faça uso sempre dos canais oficiais de comunicação para atualizar-se sobre os riscos da doença, medidas corretas para a prevenção e controle, situação epidemiológica em Rondônia.

A população pode ter acesso a essas informação através do Portal Coronavírus, que inclui o Boletim Diário de Casos, o Boletim Epidemiológico Semanal, Relatório de Ações de Enfrentamento à Covid-19 do Sistema de Comando de Incidentes - Sala de Situação Integrada (SCI) , o Painel Covid-19 Rondônia e ainda o Portal da Transparência de Rondônia, que traz informações sobre contratações diretas sem licitação e quando elas ocorrem, acompanhamento de chamamentos públicos e demais processos referentes ao período de pandemia.

