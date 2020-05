Gretchen comemora 61 anos e sucesso: "Consigo comprar tudo o que quero"

Esta sexta-feira (29) é dia de enaltecer ninguém menos que Gretchen. A atriz e cantora completa 61 anos e celebra essa data especial ao lado da família na França. Quando ainda eram sete horas da noite no Brasil , o dia já havia mudado no país Europeu e a musa conta que começou a ganhar presentes.

Reprodução/Instagram Gretchen comemora aniversário de 61 anos





À meia-noite da França, o noivo da artista fez uma chamada de vídeo com ela. Gretchen está em um relacionamento com o músico Esdras de Souza e ele dedicou canções românticas no saxofone para a amada. Pela manhã, a atriz ainda ganhou flores, um bolo e um azulejo pintado à mão das filhas caçulas.

"Esses presentes me emocionam, me deixam realizada e fazem com que eu tenha uma aniversário do jeito que eu sonhei", começou contando a rainha do rebolado. Ela ainda disse que prefere presentes que tenham significados, pois eles a deixam emocionada. " Vocês sabem que eu sou uma mulher trabalhadora, independente, que eu consigo comprar tudo o que quero e que eu não preciso de presentes materiais. Aliás, difícil dar um presente material para mim, porque eu posso conquistar tudo o que eu quero. Eu tenho meu dinheiro, se eu quiser uma coisa cara eu batalho bastante para comprar", disse.

Gretchen ainda refletiu sobre o que viveu ao longo desses 61 anos e disse que é uma mulher realizada com tudo o que conquistou. "É uma felicidade chegar nessa idade do jeito que eu estou, tralhando, com saúde, com filhos criados, uma vida linda em que eu sou completamente realizada como mãe . Acho que fiz meu trabalho muito bem feito", analisou.