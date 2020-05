Iperon destaca a importância do trabalho da Estatística

.

Conhecido por seus cálculos e gráficos, o dia do estatístico é comemorado em 29 de maio. Esse profissional é responsável por transformar dados em informações que servirão de suporte para decisões futuras, no âmbito pessoal, empresarial ou governamental. O Iperon tem em seu quadro de servidores a estatística Bruna Possamai que completa em 2020, dois anos de Instituto, e desempenha várias atividades em parceria com outras áreas, como a atuária.

"O trabalho consiste em coletar, analisar e extrair informações dos dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, visando subsidiar a tomada de decisão por parte da gestão, como exemplo a implementação de novas estratégias de trabalho", declara Possamai. Para a servidora, por meio de dados, é possível mensurar, e até mesmo prever determinados resultados e comportamentos antes mesmo que eles ocorram.

Com atuação de mulheres no campo de exatas, a área de estatística obteve aumento nos últimos anos. No Iperon, Bruna é a única a atuar na estatística da Coordenadoria Técnica (Cootec). "As mulheres têm ganhado destaque em diversos ramos do conhecimento, no campo da estatística, tenho contato com diversas colegas e todas têm desenvolvido trabalhos primorosos em suas profissões na área", afirma.

Segundo Possamai, mais de três conselhos regionais de Estatística são presididos por mulheres e "vale destacar, ainda, a estatística Márcia Cavallari Nunes, atualmente Ceo da IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) e esteve, segundo a Revista Forbes Brasil, entre as 14 mulheres mais influentes que se destacaram no país em 2015", acrescenta.

No Iperon, aproximadamente 70% dos servidores são mulheres, que atuam em todos os setores do Instituto, desde o recadastramento de aposentados e pensionistas à presidência.

