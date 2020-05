Sony confirma evento para divulgar detalhes do PlayStation 5; veja como assistir

Reprodução Controle DualSense do PlayStation 5





A espera está acabando: enfim conheceremos alguns dos jogos que serão lançados no PlayStation 5 . A Sony confirmou para o dia 4 de junho uma apresentação com cerca de uma hora para apresentar os primeiros títulos do seu novo console, previsto para chegar ao mercado até o fim de 2020.

O evento, que será transmitido pela internet, começará às 17h no horário de Brasília. Você poderá acompanhá-lo via Twitch ou YouTube , nos canais oficiais do PlayStation em cada uma dessas plataformas.

Jim Ryan, presidente da divisão de jogos da Sony , falou um pouco no blog oficial do PlayStation sobre o que podemos esperar do evento. "Os jogos que acompanharão o PS5 representam o que há de melhor no setor, oferecido por estúdios inovadores espalhados por todo o mundo. Estúdios grandes ou pequenos, os mais novos e os mais consolidados, todos os tipos de estúdio trabalharam duro para desenvolver jogos que demonstrem o potencial do hardware."

O evento da semana que vem é apenas o primeiro: a Sony planeja divulgar mais informações sobre o console aos poucos. Até agora, a empresa já confirmou especificações técnicas e o novo controle DualSense - mas nada de jogos, design final do console, data de lançamento ou preços.