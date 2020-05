Aricia Silva comenta namoro de Netto e Hariany: "Parece um filme de terror"

O namoro entre Netto e Hariany Almeida pegou Aricia Silva de surpresa. A ex-panicat começou um relacionamento com o DJ quando eles ainda estavam confinados em "A Fazenda", mas o envolvimento ainda durou mais uns meses depois do fim do reality show. Agora, a loira está chocada com o envolvimento do ex com a amiga , ainda mais porque todos se conheceram ao mesmo tempo, quando participaram do programa da Record.

Reprodução/Instagram Aricia Silva comenta o namoro de Hariany e Netto





"Sou uma pessoa muito pé no chão, extremamente paciente e compreensiva. Mas isso me pegou de surpresa. Espero tudo do ser humano, mas a palavra desta semana para mim é decepção . Tinha ouvido rumores o mês inteiro, mas não queria acreditar que era verdade. Seria louca se dissesse que está tudo bem, porque não está tudo bem", revelou Aricia em entrevista ao Uol.

A ex-participante de "A Fazenda", que está se preparando para se lançar na carreira de cantora , diz que sempre teve ciúmes de Netto com outras mulheres, mas para ela Hariany era alguém de confiança. A loira contou que ela e o DJ só pararam de se falar recentemente, mesmo tendo rompido a relação em fevereiro. "Esse término foi uma coisa triste, porque sempre nos referíamos com carinho um ao outro. Ontem, acordei com um sentimento de derrota", revelou.

Aricia disse que excluiu Netto e Hariany das redes sociais, para não ver as interações deles. "Parece que estou vivendo um filme de terror", ela disse e ainda completou que dessa vez não aguentará tudo calada, como costuma fazer. A ex-panicat ainda detonou o ex-namorado. " Sempre me disseram que ele quer ser famoso a qualquer custo, tem interesse e nunca acreditei ".



Mesmo se dizendo decepcionada, Aricia afirma que deseja que o mais novo casal do pedaço seja feliz. "Tomara que seja amor e eles se amem para o resto da vida deles. Só o amor justifica tamanha falta de sanidade", concluiu a loira.