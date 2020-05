Reynaldo Gianecchini receberá R$ 40 mil de empresa após vencer processo

O ator Reynaldo Gianecchini venceu uma ação e vai receber R$ 40 mil de uma empresa de cosméticos. De acordo com o Notícias da TV , o global decidiu processar a Inoar Cosméticos por passar por situações desagradáveis ao fazer presença VIP no stand da marca no evento Beauty Fair, de 2013. Fora isso, o ator também alegou que foi vítima de injúria e difamação por parte do presidente da empresa.

Reynaldo Gianecchini ganha processo e vai receber multa de empresa de cosméticos





Anos após o acontecido, o juiz Rodrigo Galvão Medina, da 9ª Vara Cível de São Paulo, decidiu que a Inoar deve pagar uma multa acrescida de juros e correção monetária, totalizando os R$ 40 mil. A empresa não tem mais a possibilidade de entrar com recursos e, agora, Reynaldo Gianecchini deve apenas aguardar para receber o valor estipulado pelo juiz.

Em nota ao Notícias da TV , a Inoar disse que ficou sabendo do processo recentemente e, por isso, discorda do julgamento e que o departamento jurídico da empresa tomará atitudes por não concordar com as reclamações feitas pelo ator no processo.

Uma das reclamações de Reynaldo Gianecchini é que ele ficaria no evento das 10h45 às 11h45, mas o carro chegou para buscá-lo às 11h05 e, com isso, ele chegou ao evento 13h15. Por conta do atrasado, ele teve que adiar seus compromissos do período da tarde que incluía o ensaio da peça "A Toca do Coelho".

O ator também acrescentou no processo que foi ofendido nas redes sociais por Alexandre Nascimento Manoel, presidente da Inoar, que teria publicado o seguinte no Facebook: "Quando se apagam os holofotes, se transforma em um arrogante, egocêntrico, que mal sabia o nome da empresa que estava pagando seu cachê de 40 mil reais por meros 15 minutos".