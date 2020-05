Anel Viário em Ji-Paraná começa a receber sinalização horizontal

.

A sinalização horizontal dos 13 quilômetros do Anel Viário em Ji-Paraná foi iniciada essa semana cumprindo a exigência da legislação das rodovias. As indicações são fundamentais para situar o condutor ao longo da via gerando maior segurança.

O serviço, que é a pintura das faixas de rolamento, foi anunciado na semana passada pelo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), coronel Erasmo Meireles e Sá.

A primeira fase da sinalização ocorreu ainda este ano com a implantação das sinalizações horizontal e vertical nas proximidades das duas rotatórias que integram a via rodoviária construída pelo governo estadual.

A primeira rotatória está no entroncamento com a rodovia RO-135, que une Ji-Paraná ao distrito de Nova Londrina acessando a rodovia BR-429, no Vale do Guaporé.

A segunda está nas proximidades do acesso principal ao setor Itapirema, zona rural produtiva de Ji-Paraná. Ambas ganharam, nos quatro acessos, quebra-molas sinalizados com intuito de redução de velocidade evitando acidentes.

O Anel Viário foi entregue à sociedade com o objetivo de transferir o tráfego de veículos pesados do centro da cidade. "O serviço de sinalização está sendo executado com recursos próprios do governo estadual por meio de equipes do local", explica o residente regional do órgão em Ji-Paraná, engenheiro Klayson Furtado.

