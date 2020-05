Vive perdendo os fones de ouvido? Marca lança dispositivos rastreáveis; conheça

Divulgação/Skullcandy Os fones de ouvido da Skullcandy têm sistema de rastreamento integrados





A Skullcandy lançou quatro fones de ouvido TWS (True Wireless) que contam com a tecnologia de rastreamento da Tile. Dessa forma, é praticamente impossível perdê-los, já que o usuário pode saber onde eles estão a qualquer momento.

O interessante é que cada um dos fones individuais conta com a tecnologia da Tile, assim se o usuário tiver perdido apenas um deles, poderá rastreá-lo sem problemas. O modelo está disponível em três cores: amarelo, azul esbranquiçado e preto.

A Tile é uma empresa que ficou conhecida por sua tecnologia de rastreamento de objetos, e ano passado, chegou a lançar uma linha de adesivos que podem ser aplicados a praticamente qualquer objeto. Assim como as outras tags da Tile, o rastreamento é feito através do app disponível para iOS e Android .

Os fones TWS com a tecnologia Tile são o Sesh Evo, Indy Evo, Indy Fuel e Push Ultra. Vamos começar pelos mais baratos, que são os fones Sesh Evo. Eles custam US$ 60 (R$ 324 em conversão direta), e têm uma bateria que dura até 6 horas de uso, ou 24 horas com o case. Eles são resistentes ao suor, com certificação IP55.

Os fones Indy Evo custam US$ 80 (R$ 432 em conversão direta), e têm a mesma duração de 6 horas, ou 30 horas com o case. Os fones Indy Fuel custam US$ 100 (R$ 540 em conversão direta), e têm a mesma autonomia do modelo Indy Evo, mas contam com um case com carregamento sem fio.

Fechando a lista, estão os fones Push Ultra, que também custam US$ 100 (cerca de R$ 600 em conversão direta) e contam com case com carregamento sem fio . A diferença está na autonomia de até 40 horas com o case. Além disso, eles também contam com certificação IP67.