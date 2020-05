Xuxa estaria queimada com a Record e pode não renovar contrato

Xuxa Meneghel pode estar enfrentando problemas com a alta cúpula da Record . Segundo o site Notícias da TV, a apresentadora não deu o retorno de audiência que a emissora estava esperando, além de ter se desentendido com um dos principais executivos do canal de televisão de Edir Macedo. Por isso, a loira corre o risco de não renovar o contrato que expira no final do ano.

Reprodução/Instagram Xuxa pode deixar a Record





A eterna rainha dos baixinhos foi para a Record em 2015 e, na época, ela era uma das grandes apostas da emissora. Porém, as expectativas não teriam sido cumpridas e um episódio em especial teria sido o responsável por queimar de vez a imagem de Xuxa com a empresa de comunicação.

Em fevereiro, a apresentadora pintou o cabelo de rosa para ir ao Baile da Vogue, mas fez isso sem avisar a equipe do local onde trabalha . No dia da gravação do seu programa "The Four", ela teria chegado com os fios coloridos e atrasou em cinco horas o cronograma porque teve que voltar para o loiro. Esse episódio teria desagradado Marcelo Silva , vice-presidente artístico da emissora, que era um dos grandes entusiastas de Xuxa na emissora.

Antes da pandemia, que mudou os planos de trabalho para todos os canais de televisão, a loira iria apresentar o relity show musical aos domingos e ainda voltaria às telinhas este ano com uma nova temporada do " Dancing Brasil ". Agora, Xuxa corre o risco de não ser mais uma funcionária da Record porque a empresa tem até o fim deste ano para demonstrar o interesse em renovar o contrato com a loira em 2021.