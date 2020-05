Anitta debocha de áudios vazados por Léo Dias em seu programa do Multishow

A polêmica entre Anitta e Leo Dias foi um dos assuntos mais comentados dessa semana e a cantora finalmente comentou algo sobre o que aconteceu. Na noite da última quinta-feira (28), a funkeira ironizou os áudios vazados pelo jornalista ao vivo no programa que ela apresenta no Multishow.



Reprodução/Instagram Anitta debocha de Leo Dias ao vivo





Até então, a cantora tinha preferido não se pronunciar sobre o escândalo das mensagens vazadas e que tomou conta da internet. Porém, ela decidiu começar o " Anitta Dentro da Casinha " já citando o babado da vez. O programa começou com uma gravação da voz da artista ironizando algumas falas de Leo Dias, como de que ela trocaria as amizades e namorados sempre que lhe convém.





Nos áudios que foram vazados, a funkeira aparece falando sobre diversas celebridades brasileiras , como Pabllo Vittar , Preta Gil , Ivete Sangalo , e Claudia Leitte . Ela não perdeu a chance de fazer piada sobre isso e soltou ao vivo um áudio falando mal de Maurício Meirelles e Daniel Zuckerman, que comandam a atração junto com ela.

ALERTA BABADO: vazou mais áudio e sobrou até pro @DanielZukerman e pro @MauMeirelles ?? #AnittaDentroDaCasinha tá ao vivo na TV! pic.twitter.com/k8XD2aXJqM — Multishow em ? (@multishow) May 29, 2020





Leo Dias também disse nas redes sociais que Anitta usou do corpo para subir na carreira . A Poderosa fez questão de ironizar essas falas ao vivo e colocou uma lingerie preta para apresentar o programa. "O figurino do programa de hoje tem tudo a ver com isso. É o terceiro programa, já é metade do projeto, está cansativo e a gente pensou em dar um up na audiência. A gente não sabia se eu iria estar cancelada ou não essa semana, não sabia como ia ser . As coisas da minha carreira eu consigo como? Mostrando o corpo mesmo! Então hoje eu me vesti assim, eu só consigo as coisas assim mostrando o corpo", falou.

"As coisas na minha carreira eu consigo como, Larissa? Mostrando o corpo mesmo"



EU AMO UM DEBOCHE ? #AnittaDentroDaCasinha tá ao vivo na TV! pic.twitter.com/Ty5nSyKMLu — Multishow em ? (@multishow) May 29, 2020





Relembre o Caso

A briga entre Anitta e Leo Dias explodiu na noite do último domingo (24). Na semana anterior, a cantora desmentiu uma notícia sobre a mãe dela ter saído de casa que foi dada pelo jornalista. O colunista não gostou nada do que ela fez e ameaçou divulgar mensagens que eles trocavam, de quando a funkeira era fonte dele e contava as fofocas que sabia do mundo dos famosos.