Força-tarefa em São Miguel do Guaporé trabalha na atualização de dados epidemiológicos e monitoramento de casos da Covid-19

De acordo com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) Estadual, Luzanira da Costa Morais, foi identificado que o número de casos confirmados no município registrados no sistema estava muito abaixo dos existentes. ”A maioria deles não havia sido lançado no sistema, ainda encontra-se em fichas físicas”, afirma.

Para solucionar esse delay (atraso na transmissão) e otimizar os serviços, a equipe fez um levantamento para identificar as oportunidades de melhorias e realizou trabalho in loco de orientação aos órgãos envolvidos na notificação dos casos, tanto público quanto particular. Em uma manhã de trabalho foi possível atualizar um número significativo de casos no sistema, e o trabalho persiste para que a atualização seja completa e em tempo real.