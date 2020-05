Repórter da CNN Brasil desmaia após passar informações ao vivo

A repórter da CNN Brasil , Luciene Kaxinawá , passou mal enquanto participava ao vivo do jornal "360º" na última quinta-feira (28) e, segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL , após sair do ar, ela chegou a desmaiar . Enquanto passava as informações diretamente de Manaus, a jornalista gaguejou, precisou parar para respirar e trocou o nome de Daniela Lima por "Luciana".

Reprodução/CNN Luciene Kaxinawá, repórter da CNN Brasil, passou mal e desmaiou após link ao vivo





Luciene falava sobre como seria a reabertura gradual do comércio em Manaus quando começou a dar sinais de que não estava bem. Os âncoras do jornal perceberam, mas não falaram nada. Fora do ar, ela acabou desmaiando e foi socorrida pela equipe. A causa do desmaio não foi divulgada pela CNN Brasil , mas a jornalista passa bem e não precisou ir ao hospital.

Filha de mãe indígena, a repórter nasceu em Rondônia e começou a carreira no jornalismo na Rede Amazônica , emissora afiliada da Globo na região Norte do país. Na época da faculdade, Luciene se destacou cobrindo conflito relacionados aos povos indígenas .