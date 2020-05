Como transferir WhatsApp de Android para iPhone

Uma das maiores queixas de usuários de iPhone é a impenetrabilidade da criação da Apple. A maneira como o celular fica incomunicável com outros aparelhos caso se escolha mudar de um dispositivo IOS para um Android. Esse é um problema, que resulta em dor de cabeça para muita gente, anulado pelo software MobileTrans , que oferece soluções rápidas, inteligentes e efetivas para transferência de conteúdo entre dispositivos antes tidos como incompatíveis.

Divulgação/MobileTrans Ilustração mostra a transferência de arquivos do WhatsApp entre Android e IOS

O WhatsApp é hoje o principal meio de comunicação entre brasileiros nas diferentes esferas da vida. Do profissional ao pessoal, passando por relações afetivas e comerciais, o aplicativo de conversas que já se firmou como uma rede social se tornou um ativo tão importante, com um histórico tão abrangente, que a mudança de celular não deve implicar na renúncia de todo esse acervo.

Para uma transferência 100% eficaz , no entanto, é prudente adotar uma tecnologia reconhecida como a MobileTrans. Entre os principais destaques do aplicativo que já ostenta mais de 50 milhões de usuários está a capacidade de restaurar dados de backups na nuvem e compatibilizar transferências de dados (fotos, vídeos, contatos, mensagens, etc) entre celulares de diversas marcas (Sony, LG, Samsung, Xiaomi, Apple, etc), inclusive entre sistemas operacionais diferentes.

Como utilizar o MobileTrans para transferir o WhatsApp?

O processo é simples e há até opções de como fazer a transferência. A transferência direta do Android para IOS (ou vice-versa) usando o PC como ponte, backup do WhatsApp no PC ou restaurando o WhatsApp usando o backup.

Nos três modelos o procedimento se resume a três passos bastante intuitivos . Para fazer a transferência direta é preciso conectar tanto o celular Android como o iPhone no computador. Depois abra o MobileTrans e escolha a opção "Transferência de WhatsApp > transferir mensagens do Whatsapp. Após o MobileTrans identificar os seus aparelhos, selecione os dados que deseja copiar e clique em "iniciar". Os dados serão transferidos automaticamente.

Segurança

Divulgação/MobileTrans Imagem ilustrativa do processo de transferência de WhatsApp entre celulares

Dispor do MobileTrans e fazer backups de seu celular no PC pode ser uma alternativa segura, ainda, para casos de furtos e danos inesperados, já que o aplicativo permite fazer backup de dados de toda sorte, incluindo fotos, vídeos, contatos e mais. É possível, ainda, restaurar dados do backup local para celulares ou tablets.

O MobileTrans dispõe de assinaturas anuais personalizadas para os anseios e expectativas do usuário e planos especiais para empresas.