"A Fazenda": Jojo Todynho e Kadu Moliterno já teriam topado participar

A coluna descobriu que Jojo Todynho e Kadu Moliterno são as duas grandes apostas da Record TV para a edição deste ano de 'A Fazenda'. Os dois já estão fechados com a emissora para participarem do reality, mas assim como os demais participantes da atração, ainda não assinaram contrato.

Reprodução/Instagram Jojo Todynho e Kadu Moliterno podem participar de "A Fazenda"





A Record já estava de olho em Kadu para o 'Power Couple'. Como o reality de casais foi cancelado por conta da pandemia, o ator foi transferido para a atração rural. Jojo sempre foi o sonho de consumo da Record para ' A Fazenda ', mas a cantora nunca se interessou em participar. Agora, ela resolveu topar.

Apesar de estar com todo elenco praticamente completo, a emissora ainda não rodou os contratos por conta do jurídico do canal, que segue trabalhando ainda em home office devido à quarentena do novo coronavírus. Assim que o governador de São Paulo, João Dória, começar a afrouxar o isolamento social - o que deve acontecer no início do próximo mês -, o departamento jurídico da Record volta às atividades e os contratos começam a ser rodados para que os futuros novos peões assinem.

Como esta coluna já antecipou, a Record quer adiantar a estreia da 'Fazenda' de setembro, que é o mês que o reality começa todos os anos, para agosto, mas o martelo ainda não foi batido quanto a isso.