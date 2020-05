Como cultivar temperos em casa? Aprenda a plantar e cuidar da sua horta

Poder colher um ingrediente fresquinho poucos minutos antes de preparar aquela receita especial é uma das vantagens de ter uma horta na varanda, no quintal o ou em outro espaço da casa. Ter plantinhas é um hábito comum e que ganhou força, segundo dados do Pinterest, nesse isolamento social. E por que não aproveitar a onda e cultivar temperos em casa?

FreePik Para cultivar temperos em casa, como alecrim e manjericão, é importante garantir um espaço com luz

Segundo Diego Diel, coordenador de mercado da Isla Sementes, o primeiro passo para montar uma mini-horta e cultivar temperos em casa é analisar se realmente há espaço para isso. Não é preciso uma área grande, mas a presença de sol é fundamental.

Depois, é necessário comprar os materiais: vaso, jardineira, terra, ferramenta e regador. Em relação a isso, ele dá uma dica: "Analise todos os detalhes do que já se tem em casa. À vezes temos tudo para fazer uma horta e acabamos comprando coisas desnecessárias".

"Podemos usar acessórios reutilizáveis, como um balde, caixinha de ovo que pode virar uma sementeira... Os primeiros passos são analisar o que se tem e partir para a mão na massa. Assim, pensamos na estrutura, onde vamos plantar, etc", completa.

Além disso, ele aponta dois pontos fundamentais para cultivar as plantinhas em casa: amor e dedicação. "Eu digo que uma hortaliça é como uma criança. Temos que olhar com atenção, se atentar a todos os cuidados, ver se está úmida, se germinou, se não germinou tem que plantar de novo, fazer as podas. Se envolver de fato com a horta , tendo atenção com a hortaliça e aí o sucesso vem!".

Espaço ideal para cultivar temperos em casa

Como Diego fala antes, o mais importante é que o espaço tenha luz, independente de ser grande ou pequeno. "O ideal é ter no mínimo 4 horas de luz. Mesmo que você não tenha tanto tempo de luz, tudo bem, a planta acaba se adaptando, mas o Sol é muito importante, porque é energia para a planta", fala.

Em relação ao espaço, existem inúmeras possibilidades: "Você pode fazer uma estrutura suspensa, em cima de um cavalete, uma escada, na prática o espaço precisa ter luz. Quando for um plantio no solo ou no quintal, temos que pensar numa drenagem, para escoar a água".

Como cuidar dos temperos?

Divulgação/Isla Sementes Podar os temperos é um dos principais cuidados para garantir que eles cresçam saudáveis e saborosos

Além de atenção com a luz e quantidade de água, cada tempero exige um cuidado específico. Abaixo, Diego ensina como cultivar temperos em casa:

Manjericão

O principal cuidado com o manjericão é garantir a poda em dia. Caso contrato, ele cresce muito. "Outro detalhe é tirar o pendão, porque ele acaba roubando o aroma da folha".

Manjericão de coloração roxa

Este tipo de manjericão exige atenção especial em períodos de inverno e/ ou muita chuva, pois a falta de luz interfere de forma negativa na cor. "O ideal é ficar atento ao local de plantio e posição do vaso".

Alecrim

Assim como a salsa e a cebolinha, é preciso ter cuidado com a poda. "Quando está boa e não colhe, ela começa a sugar energia da planta e ficar amarelada. Então, está pronta, tem que colher. Temos que ficar atento a esse detalhe".

Pimenta

Diego explica que o grande cuidado é amarrar os galhos e fazer o processo de tutoramento, uma estrutura que você proporciona para a planta fazer a sua produção sem que o galho quebre por peso ou encoste no solo. Então, o ideal é ter um vaso maior e um tutor para amarrá-la.

Orégano

"É basicamente como o manjericão e alecrim. Fazer uma limpeza, retirando folhas velhas", ensina.