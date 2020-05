Fabio Assunção revela como perdeu 27 kg para viver personagem em nova série

Recentemente o ator Fabio Assunção perdeu 27 quilos para um novo trabalho. Nesta quinta-feira (28), ele explicou que todo este processo aconteceu para viver um novo personagem na série " Fim ", da Globoplay, mas que está percebendo os benefícios dos exercícios físicos e de uma dieta mais equilibrada em sua saúde física e mental.

Fabio postou um vídeo com diversas imagens do processo, que começou em outubro do ano passado. "Todo esse esforço foi para a série, mas sentindo os resultados na saúde e vendo meu corpo mais leve, adotei atividade física e alimentação saudável pra minha vida, me ajudou mental e espiritualmente".

Meu corpo sempre está a serviço do meu trabalho, meu ofício.

Com a pandemia do novo coronavírus , Fabio segue firme nos treinos e na alimentação equilibrada, sempre se acompanhando virtualmente com profissionais.

"Continuamos o trabalho virtualmente e pretendo seguir em frente, mesmo após o término das gravações. Se eu tivesse maturidade, teria começado desde sempre. Mas mesmo os mais velhos, com 60, 70, 80 anos podem começar. Sempre é possível escolher um caminho melhor pra se seguir", finalizou, agradecendo a ajuda dos diversos profissionais que estão fazendo parte dessa transformação .